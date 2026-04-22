World Vision pide "medidas inmediatas" ante la "alarmante" cifra de niños en riesgo de desnutrición en Somalia

Archivo - Tiendas de campaña en un campamento de desplazados en Baidoa, Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental World Vision ha reclamado este miércoles "medidas inmediatas" por parte de ONG y donantes para "proteger vidas" en Somalia ante la "alarmante" cifra de niños en riesgo de desnutrición aguda, que es estima que podría ser de entre 1,84 millones entre los que tienen entre seis y 59 meses de edad, incluidos 483.000 en riesgo de muerte.

"Esta cifra es alarmante y debería impulsar a las organizaciones humanitarias y a los donantes a tomar medidas inmediatas para proteger las vidas de la infancia. Nuestros equipos han registrado un marcado aumento en el número de niños, niñas y mujeres embarazadas y lactantes diagnosticados con desnutrición aguda grave", ha dicho el director de World Vision en Somalia, Kevin Mackey.

"Con suficientes recursos, estamos listos para salvar vidas, pero las necesidades han superado rápidamente los fondos disponibles para responder. Se avecina una catástrofe si no actuamos ahora para proteger a las comunidades somalíes de esta sequía", ha subrayado, en un contexto de conflicto, sequía y altos precios de los alimentos.

La ONG ha explicado que las madres somalíes se ven obligadas a tomar decisiones "imposibles" sobre cómo alimentar a sus hijos ante la disminución de la ayuda humanitaria, una situación que lleva al límite a familias vulnerables en el país africano, sumido en una grave crisis humanitaria.

En este sentido, ha detallado que hay madres que "acarrean agua kilómetros "y niños que "lloran hasta quedarse dormidos". Awo, viuda y madre de dos hijos, relata que cada noche hierve una olla de agua para hacer creer a sus hijos que está cocinando mientras se duermen.

"Fingimos cocinar agua para que nuestros hijos puedan dormir. Ellos no entienden cuando les dices que no hay comida, así que los engaño", afirma. "Pongo una olla al fuego solo con agua. Al ver el vapor, creen que dentro se está cociendo comida y se quedan dormidos esperando", manifiesta, antes de lamentar que la sequía "mata de hambre" y "separa a las familias".

Por ello, World Vision ha reseñado la importancia de que haya una respuesta "urgente y coordinada" por parte de la comunidad internacional, los donantes y los socios humanitarios para prevenir el sufrimiento generalizado y la pérdida de vidas. En este sentido, ha solicitado "actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para evitar un desastre humanitario y salvaguardar el futuro de los niños de Somalia".