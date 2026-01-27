Xi llama a Finlandia a "navegar libremente en el vasto océano del mercado chino"

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, de visita oficial en Pekín. - Europa Press/Contacto/Li Xiang

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente chino, Xi Jinping, ha instado este martes a que Finlandia y sus empresas "naveguen libremente en el vasto océano del mercado chino" para aumentar su competitividad global, en declaraciones durante una reunión en Pekín con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

En la visita oficial del dirigente escandinavo, el líder chino ha llamado a "profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa en áreas como la transición energética, la economía circular, las industrias agrícola y forestal y la innovación científica y tecnológica".

Por su lado, Orpo ha afirmado antes del viaje que resulta "importante continuar el diálogo con China sobre la cooperación bilateral", pero también en cuestiones internacionales "como los retos al sistema basado en normas y el comercio".

"China es un importante mercado de exportación para las empresas finlandesas y el segundo socio comercial más importante de la UE. La relación entre la UE y China debe basarse en la reciprocidad y la igualdad de acceso al mercado", ha asegurado en declaraciones recogidas por su oficina.

PROMOVER MUNDO MULTIPOLAR CON EUROPA

Del mismo modo, el presidente chino ha instado a promover un mundo multipolar junto a Europa, toda vez "el mundo enfrenta a múltiples riesgos y desafíos" y "la comunidad internacional debería unirse para responder".

"Los grandes países deben actuar como un buen ejemplo para promover la igualdad, respetar el Estado de derecho, buscar la cooperación y mantener la integridad", ha señalado, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Xi se ha abierto a trabajar con Finlandia para defender firmemente el sistema internacional, "con las Naciones Unidas como núcleo", y un orden global basado en el Derecho Internacional, apuntando a que la cooperación debe extenderse a toda Europa.

"China y Europa son socios, no adversarios. La cooperación entre China y Europa supera a la competencia, y sus puntos en común están por encima de sus diferencias, ha asegurado, en un momento en el que el continente está diversificando sus relaciones internacionales ante los continuos choques con Washington, agudizados por sus pretensiones sobre Groenlandia.