Xi y Starmer se comprometen a una relación "a largo plazo y estratégica" entre China y Reino Unido

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su visita oficial a Pekín. - Europa Press/Contacto/Li Xiang

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han subrayado en el marco de la visita del líder británico a Pekín su compromiso a construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre ambos países.

"Afirmaron su compromiso compartido de construir una asociación coherente, a largo plazo y estratégica que beneficie a ambos países", ha señalado un comunicado de Downing Street tras la cita entre el primer ministro británico y el líder chino.

"Acordaron que seguirían mejorando la cooperación en áreas de interés mutuo, al tiempo que mantendrían un diálogo franco y abierto sobre las áreas de desacuerdo", ha recalcado la oficina de Starmer, que subraya que el primer ministro británico planteó cuestiones "que preocupan a Reino Unido".

Por su lado, el dirigente asiático ha recalcado que China "no supone una amenaza a otros países", independientemente de su crecimiento y desarrollo, ha recogido la agencia de noticias estatal Xinhua.

En medio de las críticas a Pekín por su creciente presencia en el Ártico, Xi ha enfatizado el compromiso del país con el "desarrollo pacífico", insistiendo en que China "nunca ha iniciado una guerra, ni ocupado un centímetro de territorio extranjero".