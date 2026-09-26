Yemen intercepta tres drones hutíes dirigidos hacia Riad y el suroeste de Arabia Saudí

Archivo - Rebeldes que apoyan a los hutíes en Saná - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha anunciado este sábado que ha interceptado dos drones lanzados por la milicia hutí dirigidos hacia Riad, la capital de Arabia Saudí, según han informado las autoridades militares.

"Las defensas aéreas han interceptado y destruido dos drones lanzados por la milicia hutí terrorista hacia la región de Riad", ha confirmado el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, Turki al Maliki, en una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, las autoridades han identificado otro ataque de la milicia que opera al sur de Yemen y que se dirigía hacia Khamis Musahit, en el suoreste de Arabia Saudí, asegurando que también ha sido interceptado.

Por su parte, la Protección Civil de Arabia Saudí ha instado a la población, a través de sus canales oficiales, a extremar la precaución, seguir estrictamente las indicaciones de seguridad y evitar aglomeraciones en las zonas afectadas.

Hace unas pocas horas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado "en los términos más enérgicos" la continuación de los ataques hutíes contra territorio saudí, exigiendo a la milicia un cese inmediato de las hostilidades contra la población y las infraestructuras civiles.

La declaración ha enfatizado el rechazo frontal a las incursiones contra instalaciones energéticas y núcleos urbanos que han causado víctimas mortales, situando la protección de la integridad territorial saudí y el restablecimiento de la libertad de navegación comercial en el centro de la agenda de seguridad internacional.