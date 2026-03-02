Yihad Islámica confirma la muerte del jefe de su brazo armado en Líbano tras un nuevo ataque de Israel

Archivo - Imagen de archivo de miembros de las Brigadas al Quds, brazo armado de Yihad Islámica. - Mohammed Talatene/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adam Adnan al Ozman, alto cargo del brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, ha muerto este lunes en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra posiciones de la milicia en Líbano, según han informado las propias brigadas.

Así, han matizado en un comunicado que se trata del brazo armado de Yihad Islámica en territorio libanés y han afirmado que su deceso está vinculado a un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra las afueras del sur de Beirut, la capital libanesa.

"Ha muerto en una agresión sionista que tenía como objetivo los suburbios del sur de Beirut y que se ha producido este lunes por la mañana", recoge el texto.

Por su parte, las fuerzas israelíes han confirmado que se ha llevado a cabo un "ataque selectivo contra otro terrorista de alto rango en Beirut", sin dar de momento más informaciones ni detalles al respecto.