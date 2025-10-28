Zelenski acusa a China de ayudar a Rusia en la construcción de armamento y en la evasión de sanciones

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a China de proporcionar a Rusia la maquinaria necesaria para construir armas, así como de ayudarle a eludir sanciones, a pesar de que su homólogo chino, Xi Jinping, asegurara que no lo haría.

"Hablamos por teléfono con Xi Jinping, me aseguró que no se venderían armas a los rusos. Sin embargo, ha estado dotando de maquinaria para este armamento", ha denunciado este martes el mandatario ucraniano, en una rueda de prensa en Kiev, junto al ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, David van Weel.

"China ayuda a eludir las sanciones, hay mercenarios chinos que lucharon contra el Ejército ucraniano", ha lamentado Zelenski, quien ha insistido en la necesidad de que el gran país asiático adopte otra postura para lograr el fin de la guerra.

Zelenski contó el lunes que confía en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda persuadir a Xi para reducir la compra de combustible ruso con el objetivo de que hagan mayor efecto las últimas sanciones de Washington a las dos grandes petroleras rusas, en la reunión de esta semana en Corea del Sur.

Para Zelenski "sería un paso importante" teniendo en cuenta, según dijo, que "India ha dado señales claras de que reducirá las importaciones de energía rusa".

Desde el inicio de esta fase de la guerra en febrero de 2022, Ucrania y sus aliados han insistido en la capacidad de influir de Xi sobre el presidente ruso, Vladimir Putin. Pekín ha defendido siempre su neutralidad en el conflicto, en medio de la desconfianza de Occidente sobre sus verdaderas intenciones.

Por otro lado, Zelenski ha anunciado la creación de una "coalición" para proteger y reforzar el sector energético ucraniano, objetivo constante de los ataques ucranianos, especialmente durante el periodo de invierno.