Zelenski se burla de las vacaciones del primer ministro eslovaco y denuncia sus "oscuras tramas" con Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este domingo las vacaciones que se ha tomado el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, con quien protagoniza desde hace semanas agrios cruces de declaraciones, y denunciado las "oscuras intrigas" que vinculan al jefe del Gobierno eslovaco con Rusia.

Fico, que se reunió en diciembre con el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó hace dos semanas a Zelenski de "sabotear" las finanzas de la Unión Europea con sus constantes peticiones de ayuda y el impacto de los cortes de gas ruso.

El primer ministro acaba de disfrutar de unas vacaciones en el extranjero, según ha confirmado la Presidencia eslovaca, después de que la ONG Slovak Media Monitor asegurara, según datos de geolocalización, que había pasado varias noches en el lujoso hotel Capella Hanoi de Vietnam. El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, no dio detalles sobre el lugar.

Ahora, Zelenski ha ironizado sobre la polémica desatada por Fico. "Me parece muy bien que el primer ministro eslovaco haya regresado finalmente de sus vacaciones en un lujoso hotel en Vietnam y se encuentre ahora en Bratislava. Debe de haber sido todo un desafío pasar de vivir en el lujo a intentar corregir sus propios errores", ha declarado el presidente ucraniano en su cuenta de al red social X.

"Me parece que Fico cometió un claro error al creer que sus oscuras intrigas con Moscú podían continuar indefinidamente", ha añadido antes de asegurar que Ucrania ofreció toda su ayuda al pueblo eslovaco durante el periodo de adaptación a la ausencia del tránsito del gas ruso y que el primer ministro eslovaco rechazó el gesto "de manera arrogante".

"Muchos en Europa le advirtieron que no hacer nada y esperar no era una opción. Ahora, recurre a las relaciones públicas, las mentiras y las acusaciones en voz alta para desviar la culpa de sí mismo hacia otra persona. Pero el verdadero problema es que apostó por Moscú, no por su propio país, no por una Europa unida y, desde luego, no por el sentido común. Desde el principio, fue una apuesta perdedora", ha zanjado Zelenski.