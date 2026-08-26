Zelenski condecora a Elon Musk con la Orden de la Libertad

Archivo - El empresario Elon Musk durante un acto en Alemania en 2021. - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha otorgado la Orden de la Libertad al empresario estadounidense Elon Musk, al reconocerle la protección de la vida y la libertad humanas en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

En un decreto presidencial, la oficina de Zelenski confirma la condecoración al magnate, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, reconociendo sus "méritos personales sobresalientes en la protección de la vida y la libertad humanas, y en el desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y Estados Unidos de América".

Musk ha estado en el foco de la guerra en Ucrania en varios compases de la guerra por el uso de Starlink, el servicio de Internet de banda ancha por satélite, primero por donaciones a Kiev de terminales para poder conducir las comunicaciones de la guerra y luego a principios de 2026 para que vetara el uso entre las tropas rusas, que empleaban el servicio para operar drones.

Creada en 2008, la condecoración estatal honra los méritos especiales de los ciudadanos por fortalecer la soberanía e independencia de Ucrania, y ha sido entregada a varios líderes internacionales incluyendo el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia se convirtió en el primer galardonado.

La insignia de la Orden de la Libertad está formada de una cruz de plata dorada con lados divergentes. Los lados de la cruz están cubiertos de esmalte blanco y decorados con cuatro cristales Swarovski artificiales rectangulares, cuenta con el escudo de Ucrania, con el reconocible tridente, Tryzub, y ornamentos florales estilizados.