Zelenski confirma haber recibido un paquete de interceptores alemanes para la defensa antiaérea de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un encuentro con el primer ministro polaco, Donald Tusk, en diciembre de 2025

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que Ucrania ya ha recibido interceptores alemanes, como parte de un paquete de 35 proyectiles que se acordó durante la última reunión del Grupo Ramstein, para la defensa antiaérea del país frente a la agresión rusa.

"Queríamos que hubiera más. Bueno, resultó como resultó", ha señalado Zelenski en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform, sobre la asistencia enviada por Berlín, tras indicar que Alemania organizó el suministro de armamento "junto con sus socios europeos".

Este envío se acordó durante la última reunión del Grupo de Contacto sobre la Defensa de Ucrania --conocido como Grupo Ramstein, creado en 2023 y que aglutina a 50 países--, ha explicado el dirigente ucraniano antes de una reunión con la presidenta del Parlamento alemán, Julia Klockner.

En esta reunión, los socios acordaron que Ucrania recibiría "aproximadamente" 35 interceptores de tipo PAC-3 para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

Así, la parte alemana de la entrega ya se encuentra en Ucrania, un envío de armamento que Zelenski ha agradecido antes de su encuentro con la responsable del Bundestag, aunque ha admitido que esperaba un número mayor de misiles, ya que en el paquete negociado se contemplaba la llegada de PAC-3 procedentes de "varios países".

Tras cuatro años de guerra, Zelenski expresó a principios de este mes su preocupación ante una posible disminución del suministro de armas a Ucrania ahora que la comunidad internacional tiene la vista puesta en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.