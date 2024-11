Zelenski se declara a favor de una reforma de la estructura militar para "reducir la burocracia"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha posicionado este sábado a favor de un cambio de sistema en la estructura militar del país para "reducir la burocracia" y facilitar la gestión de efectivos en la lcuha contra Rusia.

Esta misma semana, fuentes militares ucranianas avanzaban al portal The New Voice of Ukraine su intención de que emprender una transición del actual sistema de brigadas a un sistema de cuerpos, para finales de noviembre.

La fuente señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan una reforma porque muchas unidades se crearon de forma temporal y algunos oficiales pueden conocen a sus subordinados ni los detalles de sus brigadas.

"Corresponde a los militares decidir. Si el sistema de cuerpos que proponen hoy reducirá la brecha entre un general y un soldado, si esta burocracia se reducirá, quiero que hagan todo lo posible para conseguirlo", ha manifestado Zelenski en un comunicado remitido por su oficina, y en el que encomienda esta misión al jefe del Ejército, Oleksander Sirski.

"Un oficial debería ver la cara de un soldado. Para mí, personalmente, a pesar de su experiencia, y siempre con el debido respeto: un general que nunca ha pisado una trinchera no es un general", ha manifestado el mandatario.