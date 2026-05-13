Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques rusos y pide mantener el foco mediático en la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una reciente visita a Italia. - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este miércoles una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania, insistiendo en que sigue su ofensiva de forma "descarada" y en que se debe mantener el foco mediático en la guerra en Ucrania y "no guardar silencio" sobre las acciones del Kremlin.

"Actualmente hay más de un centenar de drones rusos en nuestros cielos, y puede haber más oleadas de ataques con drones a lo largo del día. Rusia continúa sus ataques y lo hace de manera descarada, apuntando deliberadamente contra nuestra infraestructura ferroviaria y objetivos civiles en nuestras ciudades", ha señalado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales antes de desplazarse a Rumanía para participar en la cumbre de países de la OTAN procedentes del este de Europa.

Zelenski ha reiterado que estos ataques están dejando "heridos y muertos" y se produjeron en 14 regiones distintas, incluyendo contra infraestructuras residenciales y civiles en Dnipró, Járkov, Odesa y Poltava. "En todos los niveles, nuestros combatientes están repeliendo estos ataques, y solo durante la noche fueron derribados o neutralizados 111 drones", ha subrayado.

A renglón seguido, el líder ucraniano ha insistido en mantener el foco en la guerra en Ucrania. "Es importante rechazar cada ataque con firmeza. Es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia", ha incidido, para avisar que "cada vez que la guerra desaparece de los titulares", "eso anima a Rusia a actuar con aún más brutalidad".

Así las cosas, ha recalcado que Ucrania necesita reforzar sus capacidades de defensa antiaérea, por lo que ha insistido e que los equipos diplomáticos ucranianos apliquen "lo más rápido posible los acuerdos alcanzados a nivel de líderes". "Solo una acción conjunta y firme puede garantizarlo", ha dicho sobre la ayuda militar internacional a Kiev ante la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.