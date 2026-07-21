Zelenski destituye al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destituido este martes al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tras el polémico cese del titular de Defensa, Mijailo Fedorov, con quien el jefe del Ejército no tenía sintonía.

"He decidido que Mijailo Drapati se convierta en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Junto con Mijailo, Yevheni Jmara (actual ministro de Defensa) y Pavlo Palisa (jefe adjunto de la oficina del presidente) hemos determinado cómo actualizar la configuración del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha indicado durante su discurso vespertino.

El mandatario ucraniano ha trasladado su agradecimiento a Sirski por estar al frente de la defensa de Kiev, por liderar la ofensiva de Járkov y las operaciones de Kursk. "Todos tenemos el mismo deseo de derrotar al enemigo y lograr condiciones, tanto en el frente como mediante la presión sobre Rusia, que obliguen a Rusia a alcanzar la paz. Mañana formalizamos todas las decisiones", ha dicho.

Esta destitución se produce tras el cese de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa, un cambio que ha desatado manifestaciones multitudinarias en Ucrania y por el que Zelenski tuvo que salir al paso para explicar que se debía a la falta de unidad y de comunicación que existía entre éste y Sirski.

Fedorov anunció su marcha del Gobierno tras ocupar el cargo de ministro de Defensa en enero de 2026 en un mensaje en el que sacó pecho de los logros conseguidos en el contexto de la guerra. Además de mejoras tecnológicas y de iniciar la campaña de ataques de largo alcance con material de fabricación ucraniana, el ya exministro ha reivindicó haber empezado una "impopular pero vital transformación" del Ejército.

"Prefiere urdir intrigas y creer que alguien le dio órdenes a algún medio de comunicación, en lugar de centrarse en lo que realmente está sucediendo (...) En vez de buscar la derrota de Rusia, buscó la manera de dividir al país", dijo Fedorov, quien se topó con el rechazo de los altos mandos a sus pretensiones de descentralizar y digitalizar el funcionamiento del Ejército.