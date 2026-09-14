Zelenski destituye al fiscal general tras desvelar cargos contra el jefe de la oficina anticorrupción

Archivo - El hasta ahora fiscal general de Ucrania Ruslan Kravchenko - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destituido este lunes de su puesto al fiscal general Ruslan Kravchenko, quien dimitió la semana pasada y quien ha desvelado durante la jornada que ha aprobado cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés).

El mandatario se ha valido del artículo 11 de la ley marcial para despedir al hasta ahora fiscal, de acuerdo a un decreto presidencial difundido en su página web horas después de reclamar a los diputados que respaldaran el despido en una votación que iba a tener lugar este martes, 15 de septiembre, en el Parlamento. Así lo había indicado David Arajamia, miembro del partido Servidor del Pueblo de Zelenski en la cámara.

Kravchenko, que se encuentra fuera de Ucrania en lo que ha descrito como "un viaje de negocios al extranjero" para "informar a socios internacionales del estado real de los asuntos en los organismos anticorrupción" en el país europeo, ha revelado este lunes que ha aprobado cargos contra director de la NABU, Semen Krivonos, por presunta "falsificación de documentos oficiales para obtener grandes beneficios ilícitos", además de publicar los documentos con los cargos que le han sido imputados.

En un vídeo difundido en redes sociales, el hasta ahora fiscal ha señalado que también ha aprobado cargos contra una persona cercana al jefe de la Oficina del Fiscal Especializada en la Lucha contra la Corrupción (SAPO), Oleksander Klimenko, sin desvelar su identidad, al tiempo que ha reseñado que "hasta ahora estaba limitado políticamente a la hora de adoptar estas decisiones, por parte del presidente y los cargos anticorrupción".

"Prometí no actuar por conveniencia política y no eludir una decisión exigida por la ley y las pruebas", ha destacado Kravchenko, quien ha reclamado a Krivonos y Klimenko que "dimitan hoy, sin implicar a organismos y equipos en un conflicto personal durante la lucha por sí mismos y su círculo cercano".

Horas más tarde, ha difundido la captura del "acta de registro" de dicho proceso, después de que este la NABU haya asegurando que no se ha presentado ninguna demanda contra su director y considerando las acusaciones de Kravchenko como parte de "un ataque sistemático" contra las instituciones anticorrupción de Ucrania.

Así, ha asegurado que ninguno de los organismos "participan en luchas políticas" y actúan "exclusivamente dentro del marco de la ley". Asimismo, ha tildado las palabras del exfiscal "falsas" y que "nunca han ofrecido ni exigido ningún tipo de 'inmunidad' para nadie, ni para sus empleados ni para otras personas".

Kravchenko ha remarcado que estos organismos lanzaron la operación anticorrupción 'Cartago' --centrada en una red encabezada por altos cargos de la Fiscalía que supuestamente cobraba sobornos para dar protección a centros de llamadas para estafas-- para obtener acceso a los procedimientos contra altos cargos de ambos organismos y detener estas investigaciones.

El caso 'Cartago' es precisamente el que llevó a Kravchenko a presentar su dimisión el 7 de septiembre, después de que la NABU y la SAPO anunciaran la desarticulación de una organización criminal liderada por el jefe de una de las divisiones de la Fiscalía General, la cual presuntamente recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos.