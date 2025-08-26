Zelenski habla de un encuentro "excelente" con Kellogg y recuerda su voluntad de verse con Putin

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha calificado de "excelente" su encuentro de este lunes con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en el que ha reiterado su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya que es "el formato necesario para resolver" el conflicto en territorio ucraniano.

"Tuve una excelente reunión con el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos, el general Keith Kellogg. Discutimos cómo podemos influir en los rusos, obligarlos a entablar negociaciones reales y poner fin a la guerra. Sanciones, aranceles: todo debe seguir en la agenda. Estamos dispuestos a participar en un formato de líderes. Este es el formato necesario para resolver los problemas clave. Ahora, se necesita la misma disposición por parte de Moscú", ha señalado en un extenso comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El mandatario ucraniano ha agradecido "profundamente" el apoyo y la "determinación" de su par estadounidense, Donald Trump, en aras de lograr una paz en el país europeo y en este sentido ha recordado su "cumbre exitosa" de la semana pasada en Washington en la que estuvieron acompañados por líderes europeos y el secretario general de la OTAN.

Así, ha defendido la nececesidad de "materializar todos los resultados -políticos, de defensa y económicos- que se lograron" en un encuentro que ha destacado como "una demostración de verdadera unidad entre Europa y Estados Unidos" y, en particular, ha incidido en "un acuerdo sobre la adquisición de armas y un acuerdo sobre drones que podrían fortalecer significativamente nuestros arsenales".

"Ucrania, como siempre, está uniendo al mundo. Valoramos la disposición de Estados Unidos para formar parte de la arquitectura de seguridad de Ucrania, y nuestros equipos están trabajando activamente en su configuración. Esperamos que los cimientos de la seguridad se definan próximamente", ha agregado, antes de aludir a la importancia de "vía humanitaria: el regreso de todos los niños secuestrados ilegalmente por Rusia".

Kellogg, por su parte, ha emitido un breve mensaje sobre su encuentro con el presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, no así sobre su reunión con Zelenski.

"Ver sacos de arena en cada ventana de la Rada (el Parlamento) de Ucrania recuerda a todos los visitantes la lucha existencial que Stefanchuk y sus delegados enfrentan cada día. Es un honor reunirme con usted y su equipo", ha dicho en su cuenta de X, antes de reafirmar el compromiso del inquilino de la Casa Blanca para "poner fin a la muerte y la destrucción de esta guerra.

"Me enorgullece servir en esa misión. Y, por supuesto, orgulloso de mantener a Estados Unidos Primero en esta misión", ha agregado.