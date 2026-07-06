Zelenski lamenta "el insuficiente suministro de interceptores" tras el ataque ruso sobre Kiev

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este lunes "el insuficiente suministro de interceptores" al país tras el nuevo "ataque masivo" lanzado pro el Ejército de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, que ha dejado hasta el momento al menos once muertos y más de 60 heridos, según el último facilitado por las autoridades.

"Nuestros guerreros lo hicieron bien hoy a la hora e interceptar drones y misiles de crucero, pero lamentablemente no en el caso de los misiles balísticos rusos", ha dicho el mandatario ucraniano a través de un mensaje en redes sociales. "El motivo es el insuficiente suministro de misiles interceptores", ha sostenido.

"Es fundamental que el mundo, y especialmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, salgan de la Cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea y, por tanto, de la protección de la vida de la población", ha argumentado Zelenski. "Mientras los misiles Patriot permanezcan en los arsenales de nuestros aliados, Rusia se verá alentada a seguir atacando edificios residenciales", ha agregado.

Así, ha hecho hincapié en que "Estados Unidos y Europa tienen la fuerza suficiente para detener este terrorismo", antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas de esta última oleada de ataques rusos. Además, ha manifestado que los esfuerzos de búsqueda y rescate siguen activos en los lugares atacados, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando.

UCRANIA RECLAMA "AHORA MISMO" MÁS MISILES PATRIOT

En esa línea se ha manifestado el ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedorov, quien ha insistido en que su país "necesita estos misiles ahora mismo", y que basta con una "sencilla" medida de sus de Kiev para entregar este arsenal. "Salvará numerosas vidas de nuestros ciudadanos", ha dicho en redes sociales.

"No es posible permitir que la cautelosa burocracia se convierta en una barrera para la protección de la vida humana", ha advertido Fedorov, quien ya había incidido en esta idea de que los socios de Ucrania cedieran parte de su arsenal la semana pasada tras el anterior ataque que cayó también sobre la capital del país.

"Nuestro llamamiento a los socios es que entreguen proyectiles de sus existencias" y "los reemplacen a expensas de nuestras futuras entregas", ha propuesto Fedorov, quien ha abordará el asunto este mismo lunes con algunos ministros de Defensa de países que cuentan con este arsenal en sus armerías.

A pesar de los buenos resultados de las fuerzas ucranianas repeliendo este tipo de ataques, según ha dicho, no pueden hacer frente por completo al aumento "sin precedentes" de este tipo ataques, acuciados además por "una aguda escasez de misiles Patriot" para poder hacerles frente.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 351 drones y 68 misiles contra el país, incluidos seis misiles antibuque 'Zircon', 29 misiles balísticos 'Iskander' y 'Kalibr', y 33 misiles de crucero 'Kh-101'. En total, los sistemas de defensa antiaérea han derribado 37 misiles y 326 drones, con impactos en 34 ubicaciones de Ucrania, según el organismo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia". En este sentido, ha reseñado que ha usado "armas de precisión y largo alcance", además de drones, para atacar "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.