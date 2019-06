Zelenski pide a la UE reforzar la presión sobre Rusia con sanciones para "devolver la paz a Ucrania"

Publicado 05/06/2019 17:52:33 CET

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este miércoles a la Unión Europea reforzar la presión sobre Rusia con sanciones para "devolver la paz a Ucrania", al tiempo que ha defendido en Bruselas que la integración europea de Ucrania "es una garantía de la independencia del Estado ucraniano".

Zelenski ha agradecido el apoyo de la Unión Europea a Ucrania tras abordar "la actual agresión de Rusia en Donbas y Crimea" con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"He pedido el refuerzo de la presión con sanciones para devolver la paz a Ucrania. Esta es mi principal misión", ha dicho el ucraniano en una breve comparecencia sin preguntas, tras su encuentro con Tusk después de haberse reunido ya el martes con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Zelenski, que ha elegido Bruselas como su primer viaje al exterior, ha defendido que "Ucrania tiene que continuar su camino hacia la Unión Europea". "La integración europea es una garantía de la independencia del Estado ucraniano. Es la garantía de la prosperidad", ha reconocido.

El mandatario ucraniano ha justificado el adelanto electoral para permitir "intensificar la lucha contra la corrupción" y ha prometido seguir con las reformas pactadas en el marco del acuerdo de asociación y libre comercio sellado con la UE.

Tusk ha prometido que "la UE mantendrá el rumbo y seguirá comprometida con la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania" y mantendrá su apoyo económico y financiero.

También ha condenado los decretos rusos para conceder la nacionalidad a los ucranianos del este del país y Crimea, algo que ha insistido "es contrario a los acuerdos de Minsk", al tiempo que ha vuelto a reclamar la liberación inmediata de todos los ucranianos detenidos ilegalmente por Rusia, incluidos los marinos ucranianos detenidos por Rusia cerca del estrecho de Kerch en noviembre.

Tusk ha subrayado la "señal importante" que el nuevo mandatario ucraniano ha enviado al escoger Bruselas para su primera visita al exterior y ha defendido que "no puede haber Europa sin Ucrania". "No puede haber una Europa justa sin la independencia de Ucrania, no puede haber una Europa segura sin una Ucrania segura", ha sostenido.