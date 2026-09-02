Zelenski reemplaza a Gennadi Shapovalov como comandante del Ejército de Tierra

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cesado este miércoles a Gennadi Shapovalov, como comandante del Ejército de Tierra y ha nombrado en su lugar a Sviatoslav Zaits tras poco más de un año en el cargo después de que su antecesor, Mijailo Drapati, presentara su dimisión.

Así figura en un decreto publicado por Zelenski durante la jornada y difundido en la página web de la Presidencia ucraniana. Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia de noticias Ukrinform que ya a principios de agosto, el presidente ucraniano mantuvo conversaciones con el jefe de las Fuerzas Armadas, Mijailo Drapati, sobre el posible cambio.

El objetivo de esta reforma es "reforzar la línea de frente" a medida que continúa la invasión de Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años. Hasta ahora, Zaits ha trabajado como 'número dos' del 8º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas ucranianas.

La salida de Drapati a mediados del año pasado tuvo lugar poco después de que un ataque ruso registrado en un centro de entrenamiento de la provincia de Sumi, en el noreste del país, dejara doce militares muertos y más de 60 heridos. El entonces jefe del Ejército de Tierra asumió la responsabilidad de lo sucedido.