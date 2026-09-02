Zelenski envía al Parlamento dos leyes para combatir el fraude en línea con las demandas de la UE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reunión en Kiev. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este miércoles que ha enviado dos proyectos de ley al Parlamento ucraniano para reforzar la legislación contra fraudes financieros en línea con las demandas de la Unión Europea en este ámbito, en un paso que llega después de que la Rada Suprema haya tumbado dos proyectos sobre impuestos que van vinculados al desbloqueo de fondos europeos.

Según ha señalado, una de las leyes tiene que ver con reforzar la lucha contra centros de atención al cliente fraudulentos y su reclutamiento y reforzar la protección a víctimas de fraudes en pagos y cuentas bancarias.

"La responsabilidad por los centros de llamadas fraudulentos debe ser clara y estricta: no solo para aquellos que llevan a cabo el trabajo de estos centros de llamadas, sino también para aquellos que los organizan, se benefician de ellos y son sus propietarios", ha avisado.

Zelenski ha subrayado que el segundo proyecto introduce una responsabilidad "más estricta por la organización de esquemas fraudulentos que involucren instrumentos bancarios, incluida la utilización de lo que se conoce como mulas de dinero".

"A nivel de regulación bancaria interna, deben tomarse las medidas apropiadas y ajustarse los algoritmos para otorgar a los bancos una mayor capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y las empresas, y de prevenir que las cuentas se utilicen para la evasión fiscal o el lavado de los ingresos procedentes de actividades ilegales", ha añadido.

Estas leyes están dirigidas a implementar "disposiciones" del derecho de la Unión Europea, ha indicado el líder ucraniano, añadiendo que estas medidas están previstas en los acuerdos con los socios europeos. "Pido a los diputados que examinen estos proyectos de ley sin demora", ha indicado.