Zelenski reivindica nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un acto en Kiev en agosto de 2026 (archivo) - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra", incluidos un puerto en Daguestán y una refinería en Yamalia-Nenetsia, en la zona de los montes Urales.

"Durante las últimas 24 horas, nuestros combatientes atacaron ocho instalaciones de infraestructura rusas que sirven de apoyo a la guerra. Resultaron alcanzadas una refinería de petróleo en la región de Yamalia-Nenetsia y un puerto en Daguestán", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. En concreto el ataque contra los campos gasísticos en Yamalia-Nenetsia representa el primer golpe contra una región ártica rusa, situada a más de 3.000 kilómetros del frente.

Así, ha resaltado que también fueron alcanzados otros objetivos no especificados en las regiones de Moscú, Vorónezh, Astracán y Briansk, al tiempo que ha enmarcado estas acciones en la respuesta de Kiev al "terror diario" perpetrado por las fuerzas rusas contra Ucrania.

Por último, Zelenski, que ha dado las gracias al Ejército de Ucrania por sus acciones y a los socios por su apoyo, ha recalcado que Rusia "recibe cada día una respuesta justa" por su invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.