El 112 Canarias atiende más de 751.400 incidentes durante 2025, un 1% más que el año anterior

112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias aumentó su actividad durante 2025 un 1% con respecto al año anterior al atender en todo el archipiélago 751.410 peticiones de ayuda, catalogadas como emergencias, urgencias, consultas y solicitudes de información.

Según ha informado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, en concreto se registró una media de 2.059 demandas diarias.

De las más de 750.000 demandas gestionadas, el 64,8% del total (486.752 peticiones) obligó a la movilización de recursos por parte de las dos salas operativas del 112 en sendas capitales canarias para atender situaciones de emergencias (247.053 casos, 32,9% del total) en las que existe un peligro inminente para las vidas o los bienes y situaciones de urgencias (239.699, 31,9%) donde la atención es priorizable.

Mientras, el 35,2% restante (264.658 demandas) se resolvió desde el centro coordinador sin necesidad de activar ningún medio al corresponder a solicitudes de información (163.602 ocasiones, 21,8% del total) y consultas teledirigidas (101.056, 13,4%).

LA MITAD DE LOS INCIDENTES FUERON EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD

Por su parte, entre los incidentes con movilización de recursos, la mitad (50,8% del total, 247.457 casos) se refirieron al ámbito de sanidad.

Además, el 30,4% (147.781 demandas) estuvieron relacionados con incidentes de seguridad ciudadana; el 11,2% (54.648) con accidentes de tráfico, deportivos o laborales, entre otros; el 7,2% (35.070) con casos de extinción de incendios y rescate de personas; mientras que el restante 0,4% (1.716) correspondió a incidentes en de salvamento marítimo.

MÁS DE 576.000 RECURSOS ACTIVADOS

Para dar respuesta a estos incidentes, el 112 activó 576.172 recursos de emergencias, un 3,4% más que en 2024. Los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario y Atención Primaria fueron activados con más frecuencia con un 55%; mientras que el 36,3% correspondió al sector de la seguridad ciudadana que implicó activar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Con todo, los recursos de extinción de incendios, salvamento y rescate fueron activados en 28.431 ocasiones, lo que representa el 4,9% del total de las activaciones realizadas, y el resto estuvieron relacionadas con otro tipo de servicios.

Durante el pasado año, las peticiones atendidas desde el centro involucraron a 563.815 personas, lo que supuso un incremento del 1,2% sobre 2024, de las cuales 236.570 se encontraban en una situación de emergencia o peligro inminente.

En cuanto a la distribución por territorios, la mayor parte de los incidentes resueltos por el Centro Coordinador correspondió a Tenerife con un 42,1%, seguida de Gran Canaria con un 41,2%.

A continuación, se sitúa Lanzarote con un 6,7%, Fuerteventura con un 5,2%, La Palma con un 3%, La Gomera con un 1% y por último El Hierro, con 0,7% sobre el total de los incidentes gestionados durante 2025.

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO CORRECTO DEL TELÉFONO 112

La Consejería ha explicado también que el análisis de los datos refleja una mayor concienciación de la sociedad canaria sobre el uso correcto del 112.

Durante el 2025 el porcentaje de demandas procedentes, es decir aquellas centradas en la atención de llamadas consideradas emergencia, urgencia o consultas, ascendió al 78,22% frente a un 21,8% que resultaron improcedentes y que no correspondían a la casuística para la finalidad del 112.