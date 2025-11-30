Unos 4.900 autónomos canarios claman en Gran Canaria y Tenerife por la "dignidad" de sus condiciones laborales

Archivo - Un electricista completa una instalación eléctrica en un domicilio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

También había convocatorias previstas en Lanzarote y Fuerteventura. El Hierro, por su parte, se sumará a la protesta este lunes

LAS PALMAS /SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado este domingo manifiestaciones en decenas de ciudades españolas, bajo el lema 'Por unas condiciones dignas de trabajo'. En Canarias, las protestas han alcanzado las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, clamando unas "condiciones justas, la reducción de cuotas, protección social y reconocimiento del trabajo".

En concreto, en las dos ciudades ciudades capitalinas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se han concentrado 900 y 4.000 personas, respectivamente, según han informado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno en Canarias.

La isla de El Hierro se sumará este lunes a la protesta, con la convocatoria de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la isla. Así, bajo el lema 'El Hierro muere. El sector empresarial no aguanta más, los herreños se manifestarán, desde las 10.00 horas, frente a la sede de la Delegación Insular de Gobierno.

Repsecto a la jornada de este domingo, los autónomos de Gran Canaria han salido hoy por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto, por la zona de San Telmo y Triana, para reclamar "dignidad" y, sobre todo, que se termine el "expolio" fiscal.

Asimismo han solicitado, durante la celebración de la manifestación, tener la misma protección social que el resto de trabajadores y que se les facilite los trámites burocráticos diarios que tiene que realizar. Un mensaje que también ha trascendido a Tenerife --así como a las islas de Lanzarote y Fuerteventura-- donde la manifiestación partió desde la plaza Weyler, en Santa Cruz.

PETICIONES

En su manifiesto, el colectivo visibiliza las peticiones que arrastra desde hace tiempo, pidiendo unas cuotas "proporcionales, que sean ajustadas a los ingresos reales de cada mes", así como por una exención del IVA de hasta 85.000 euros, atendiendo a la directiva europea 2020/285. También solicitan la eliminación del "rol del autónomo como recaudador del Estado, con el IVA y las cotizaciones.

El colectivo pide, además, una reforma "integral" del cese de actividad, comúnmente conocido como el 'paro del autónomo', así como ayuda en materia de sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, además de atender su derecho al luto.

Los autónomos españoles clamarán este domingo por una protección social que sea "equivalente a la de los trabajadores asalariados", además de una "simplificación real" de la burocracia en sus procesos administrativos, poniendo "fin", además, al lenguaje incomprensible.

Reclaman salvaguardar la protección del patrimonio personal y del hogar familiar de los autónomos, y defienden una libertad de pago en efectivo, toda vez que claman por una "competencia justa" en los medios de cobro. A estas reivindicaciones, añaden su solicitud a revisar las tarifas de la SGAE, la petición de libertad para usar música libre de derechos, y una "deducción inmediata" de inversiones.