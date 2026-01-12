Unos 5.500 alumnos de Canarias y Península participan en charlas sobre prevención de ahogamientos en 2025

Charlas sobre prevención de ahogamientos - PLATAFORMA 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 5.500 alumnos de Canarias y la Península han participado en las charlas de concienciación organizadas por la asociación para la prevención de ahogamientos, 'Canarias, 1500 Km de Costa', en 2025, lo que ha supuesto un incremento del 128%, frente a los 2.400 asistentes del ciclo de charlas en 2024 y los 2.100 contabilizados en 2023.

Así de estudiantes desde Primaria a Bachillerato, además de guardavidas en formación de un total de 64 centros educativos de las islas y País Vasco, además de guardavidas en activo, sanitarios, policías, bomberos y profesionales del ámbito de las emergencias y la seguridad de Argentina y México, se iniciaron en la cultura de la prevención y la seguridad acuática con 81 sesiones formativas impartidas por el presidente de la Asociación canaria, el experto divulgador de la materia, Sebastián Quintana.

Estos encuentros de 2025 han permitido que 23.700 personas hayan aprendido las nociones sobre cómo actuar para prevenir situaciones de riesgo en playas, piscinas, charcones, entre otros, en los últimos diez años, según ha informado la asociación en nota de prensa.

Sobre estas acciones señala que, bajo una dinámica participativa, el ciclo de charlas expone la realidad de la seguridad acuática a través del testimonio de sus protagonistas. Al respecto, Quintana indica que ocho de cada diez asistentes admitieron haber vulnerado las normas de seguridad, ya sea por omitir el color de la bandera o las advertencias del personal de salvamento, reconociendo haberse introducido en el mar cuando el baño estaba desaconsejado.

Respecto a la mortalidad en las costas de Canarias, indicó que "sigue marcado por un patrón" como es el caso de los turistas donde la "falta de conciencia sobre el riesgo es el detonante principal"; mientras que para la población local el "peligro reside en un exceso de confianza". Añade que ambos factores "siguen siendo los ejes centrales de las muertes en el agua".

Por otro lado, los menores de edad, apuntó, son los más vulnerables en el agua, así como la "falsa sensación" de seguridad percibida en las piscinas y la "respectiva falta de supervisión y vigilancia" de los adultos a su cargo, lo que suele producir la mayoría de los accidentes protagonizados por este colectivo, víctimas en muchos casos del síndrome del 'ahogado invisible'.

Esta acción de salud pública está patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes, adscrita a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, además de contar con la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.