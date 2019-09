El absentismo laboral en Canarias se eleva tres décimas en el primer trimestre, hasta 22,6 millones de horas perdidas

Publicado 18/09/2019 11:17:41 CET

El absentismo laboral en las islas Canarias supone la pérdida de 22,59 millones de horas trabajadas en el primer trimestre de 2019, lo que representa el 5,5% del total de las horas pactadas, aumentando un 0,28% respecto al trimestre anterior.

Según un informe elaborado por Randstad, el absentismo no debido a las incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,2% en el archipiélago, reduciéndose un 0,09% respecto al mismo periodo del año anterior.

El informe destaca que 50.137 canarios no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, de los que el 22,7% (11.368) lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que el 77,3% (38.769) se ausentaron por una incapacidad temporal.

MÁS DE 450 MILLONES DE HORAS PERDIDAS EN ESPAÑA

Mientras, en el conjunto de España, el absentismo laboral conllevó la pérdida de 450 millones de horas trabajadas en el primer trimestre, lo que supone el 5,2% del total de las horas pactadas (+0,3% respecto al trimestre anterior).

Por su parte, el absentismo no debido a las incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,4%, reduciéndose un 0,03% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que 1.047.368 personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, de los cuales el 73,6% se ausentaron por incapacidad temporal, mientras que el 26,4% restante (276.968 personas) lo hicieron pese a no estar de baja.

Según Randstad, el sector servicios es el que mayor absentismo ha registrado, con una tasa del 5,4%, muy cerca del industrial, con un 5,2% de las horas pactadas. El sector de la construcción, con el 3,3%, el que menos absentismo registra, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la media.

Servicios de arquitectura e ingeniería, actividades de alquiler (ambos con 3,2%) y venta y reparación de vehículos de motor, con el 3,1%, son los sectores concretos con menores tasas de absentismo durante el primer trimestre del año. En el otro extremo se encuentran los servicios sociales sin alojamiento, con el 8,4%, servicios a edificios y actividades de jardinería y actividades sanitarias, con el 8,5% y el 8,6%, respectivamente.

Por comunidades autónomas, País Vasco (7,1%), Asturias (6,2%) y Galicia (5,8%) han sido las regiones con mayores tasas de absentismo durante el primer trimestre de 2019. También por encima de la media nacional se encuentran Castilla y León (5,7%), Navarra y Canarias, ambas con el 5,5%, Cataluña y Aragón (con el 5,3% cada una) y Cantabria y Murcia, con el 5,2% cada una.

Las autonomías con menor absentismo fueron La Rioja (4,7%) y Baleares (4%), mientras que la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha, también por debajo de la media nacional, 4,9% cada una, además de Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con el 4,8%.

En cuanto al volumen total de horas perdidas, Cataluña (con 80,9 millones de horas), la Comunidad de Madrid (67,4 millones) y Andalucía (64,7 millones) son las autonomías que más registraron, suponiendo entre las tres 213 millones de horas, el 47,1% del total del país en el primer trimestre de 2019.