ACAVyT dice que los canarios están a la espera del cierre del programa del Papa para adoptar decisiones de viaje

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT), Francesco Delli-Paoli, ha señalado este miércoles que los canarios están a la espera de que se cierre el programa de la visita del Papa León XIV al archipiélago para adoptar sus decisiones sobre si viajar o no entre islas.

"Los canarios muestran interés pero en espera de saber un cierre de la escaleta para tomar decisiones de viajar entre islas o no", ha indicado Paoli en declaraciones a Europa Press respecto si los ciudadanos están mostrando interés por visitar las islas capitalinas con motivo de la visita del Papa el 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Añadió que lo que le han transmitido desde los 140 puntos de venta, que se encuentran asociados a ACAVyT, es que los ciudadanos "consultan" pero están a la espera de "cerrar la reserva" hasta que se conozca la programación oficial.