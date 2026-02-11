Un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 2,6 millones en Los Naranjeros (Santa Cruz de Tenerife)

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Málaga ha ganado más de 2,6 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este miércoles, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.681.354,10 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 67.370 de Los Naranjeros (Santa Cruz de Tenerife), situado en Gral. Del Norte, 334.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 11 de febrero, ha estado formada por los números 2, 25, 32, 36, 39, 44. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 3.058.227,50 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 39.319,78 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 39 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); en la número 15 de Palencia; en la número 12 de Valencia; en la número 10 de Zamora y en el Despacho Receptor número 64.150 de Béjar (Salamanca).