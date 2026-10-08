Un acertante de Cruce de Arinaga-Agüimes (Las Palmas) gana un premio de un millón de euros del sorteo de La Primitiva

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS 8 (EUROPA PRESS)

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 8 de octubre, ha dejado un premio de 1.213.905,19 euros en la localidad de Cruce de Arinaga-Agüimes, en Las Palmas.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), ha sido validado en la Administración de Loterías nº2, situada en Avenida de Ansite, 52.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 8 de octubre, ha estado formada por los números 6, 21, 37, 16, 14 y 7. El número complementario es el 25, el reintegro el 2 y el Joker, 2445443. La recaudación ha ascendido a 11.230.398 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 34.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.