Acosta (AHI) insta a la defensa del REF y el 'Decreto Canarias': "Que no nos toquen los fueros"

Archivo - El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta - AHI - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha hecho este miércoles una encendida defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el 'Decreto Canarias' para apuntalar el crecimiento económico y social de Canarias y sostener a las islas ante el "nuevo golpe" a la economía mundial que supone la guerra en Oriente Medio.

"Que no nos toquen los fueros, y si nos los tocan, que sea para mejorarlos"", ha señalado en la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' en la que ha alertado de que no puede haber "debilidad" ni "intereses partidistas" en las "amenazas" que se ciernen sobre Canarias con el marco plurianual de la UE, la defensa del REF y el sistema de financiación autonómica.

"Nosotros tenemos que ser el 'pepito grillo' para seguir haciendo pedagogía", ha indicado, por lo que ha insistido en que lo que más le preocupa es el REF porque llegan "mensajes" de restarle valor o incluso derogarlo.

Ha indicado que en este nuevo tiempo "todo puede ocurrir" debido a las acciones del Gobierno de Estados Unidos y por ello ha instado a "estar preparados", entre otras cosas porque los fondos europeos están en riesgo en el nuevo marco financiero plurianual.

Acosta ha reclamado a la Cámara apoyo al 'Decreto Canarias' porque tiene "medidas concretas" que interpelan a todos lo grupos y no entiende que en el contexto político estatal los canarios vayan a ser los más ·ingenuos". "No perdamos la mínima ventana de oportunidad, al menos de intentarlo", ha agregado.

Además, se ha preguntado si los jóvenes se van a beneficiar o serán perjudicados por las acciones políticas tras encadenar dos crisis económicas y ahora viene "otro misil" que afectará a la inflación y el poder adquisitivo de los jóvenes cuando ya se llevaba una "pesada mochila" desde la invasión de Ucrania, de tal manera que ahora no se habla de "ilusión o esperanza".

"Los precios van a bordo de un Fórmula Uno y los salarios en un seiscientos", ha comentado, pidiendo "respuestas" para las demandas de los jóvenes, que "se conforman con el último smartphone" mientras sus padres tenían vivienda y se iban de vacaciones.

Ha instado a "dinamizar la economía" y poner en marcha "agendas reformistas" que permitan acabar con la "resignación y la inercia", en línea con el "volantazo" que ya ha iniciado el Gobierno de Canarias con ayudas directas y rebajas fiscales.

MEDIDAS COMPENSATORIAS

En esa línea ha valorado la introducción de medidas fiscales para las islas no capitalinas sin "enfrentar" territorios sino para "compensar" los sobrecostes ya que son "inasumibles" para el día a día. "Los herreños podemos confiar en usted", ha indicado, ya que ha escuchado "la voz" de las 'islas verdes'.

Ha demandado más mejoras en el aeropuerto de El Hierro y actualizar la OSP marítima de 2009, ha pedido compensar la doble insularidad en el FDCAN y un plan de retorno juvenil con incentivos en empleo y vivienda.

No ha obviado tampoco que hay que fortalecer la defensa de Canarias como frontera sur de la UE al tiempo que le "preocupa" el distanciamiento de España con Estados Unidos cuando Marruecos es "socio de referencia" de los estadounidenses.

Acosta ha alertado también se que se acaba el tiempo de gasto ilimitado y se avecinan "recortes" y consolidación fiscal y pese a todo, ha insistido en no caer en la "resignación" porque hay "certidumbres y fortalezas", como el "talento" de las nuevas generaciones, de tal forma que, parafraseando a Quevedo, ha dicho que no se muda de Canarias "ni borracho".