Activan una campaña de ayuda en Canarias de apoyo a la recuperación del archipiélago caboverdiano tras la DANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consulado General de Cabo Verde en Canarias ha puesto en marcha este sábado la campaña internacional #ReconstruirConEsperanza, con el objetivo de movilizar apoyos técnicos y financieros para la recuperación del archipiélago caboverdiano, tras el paso de las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Erin.

Señalan que la situación dejó "graves destrozos" en las islas de San Vicente y San Antonio, afectando duramente a sus infraestructuras y a sectores clave de su economía, como el turístico.

Así, en un comunicado emitido a los medios, el cónsul de Cabo Verde en Canarias, Juan Cárdenes, ha hecho un llamamiento expreso a las Administraciones públicas, al tejido empresarial y a la ciudadanía de las islas: "Cabo Verde necesita ahora de la solidaridad de todos. Uniendo manos podremos ayudar a reconstruir la vida de quienes han visto desaparecer en pocas horas sus hogares, sus negocios y su futuro".

Así, bajo el lema "Djunta Mon" (unamos manos), el Consulado en Canarias busca canalizar la colaboración ciudadana en coordinación con la Cruz Roja de Cabo Verde.

Precisan que la recogida de donaciones incluye ropa y calzado en buen estado, útiles escolares como mochilas y cuadernos, kits de higiene personal -jabón, cepillos o toallas- y alimentos no perecederos entre los que destacan arroz, frijoles o productos enlatados, y estará en marcha hasta el viernes 22 de agosto, en días laborables, en horario de 09:00 a 14:00, en la sede del Consulado (Calle Padre Claret, 10, Las Palmas de Gran Canaria).

DONACIONES ECONÓMICAS

En paralelo a esta campaña internacional, el Gobierno caboverdiano ha anunciado que presentará este sábado un paquete de medidas de apoyo a la reconstrucción de San Vicente, a través del ministro de Promoción de Inversiones y Desarrollo Empresarial, Eurico Monteiro.

Este plan incluirá incentivos y apoyos económicos destinados a los sectores profesionales y empresariales más afectados por las inundaciones, con el fin de reactivar la actividad lo antes posible.

Por otro lado, las personas y entidades que deseen contribuir con aportaciones económicas podrán hacerlo en las cuentas habilitadas por la Cruz Roja de Cabo Verde en entidades como el Banco Comercial do Atlântico, la Caja de Ahorros, el Banco Cabo-Verdiano de Negócios o el Banco Africano de Investimentos, cuyos IBAN y códigos SWIFT ya se han difundido para facilitar las transferencias internacionales.