La actividad del 112 Canarias en Nochevieja y Año Nuevo se sitúa en 833 incidentes, un 5,3% menos

Sala operativa del 112 Canarias en Gran Canaria - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, servicio dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha registrado 833 incidentes que precisaron la movilización de recursos entre las 22.00 horas del 31 de diciembre y las 07.00 horas del 1 de enero, frente a los 880 que se produjeron en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que implicó una caída del 5,3%.

Respecto al número de llamadas al 112, se contabilizaron 2.799 conexiones este año frente a las 3.329 recibidas en 2024, lo que ha implicado un descenso del 15,9%, según ha informado el CECOES en nota de prensa.

En relación a este descenso, señalan que "muestra de una creciente responsabilidad" en el uso de este teléfono por parte de la población al utilizarse más para casos de urgencia o emergencia y menos para otro tipo de cuestiones de consulta o información.

Por tipologías, 327 incidentes de este año se refirieron a las asistencias sanitarias (enfermedad, consultas médicas, transportes secundarios desde centros de salud a hospitales), experimentando un aumento del 7,5% con respecto a los 304 en 2025.

Por otro lado, se contabilizaron 319 incidentes relacionados con la seguridad de las personas (actos contra la propiedad, desorden en la vía pública, violencia), experimentando en este sentido un incremento del 1,5% en relación con los 314 el pasado año, y 67 accidentes de tráfico u otro tipo, un 4,6% más con respecto a los 64 de 2025.

En cuanto a las asistencias técnicas (desprendimiento en carreteras, caída de tendido eléctrico, rescate de animales o achiques de agua) se fijaron en 60 incidentes frente a las 73 del pasado año, lo que ha representando una disminución del 17,8%; y en lo que se refiere a la extinción de incendios se contabilizaron 41 en relación a los 76 de 2025, lo que supuso una caída del 46%.

SANTA CRUZ DE TENERIFE REGISTRA MÁS LLAMADAS

Por provincias, la sala operativa de Santa Cruz de Tenerife registró 1.595 llamadas y 363 incidentes, mientras que la de Las Palmas atendió 1.204 llamadas y prestó asistencia a 470 situaciones.

Por último, desde el Gobierno de Canarias se recuerda que desde la madrugada de este jueves, 1 de enero, se encuentran vigentes las situaciones de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago y de alerta por lluvias y viento en Tenerife y La Palma, junto a la prealerta por estos eventos en el resto de islas, a causa del paso de un frente frío asociado a la borrasca 'Francis'.

También permanece activa la prealerta por tormentas en toda la comunidad autónoma, apuntando que todas las decisiones se adoptan en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) junto a otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).