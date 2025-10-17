Adasat Goya (SCS) defiende su gestión y apoya la actual segregación de listas espera quirúrgicas para focalizar medios

El director del SCS sostiene que la alta lista de espera quirúrgica en no capitalinas responde a su disponibilidad en medios y recursos

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ha advertido este viernes en comisión parlamentaria que el aumento de las listas de espera quirúgicas ha aumentado en las islas capitalinas debido a la incorporación de más recursos y servicios en las mismas. Una cuestión a la que se añadiría la disponibilidad de esos recursos en ocasiones, cuestión que ya se solventa con planes conjuntos con hospitales capitalinos.

Asimismo, ha desmentido que su diferenciación respecto a los hospitales de referencia se deba a una cuestión de "prioridad". En general, ha defendido su gestión al frente del SCS, así como la sus técnicos, en torno a una 'doble' lista de espera, la estructural y no estructural, --haciendo esta última una referencia a pacientes con falta de disponibilidad para operarse--, con la que se trata de focalizar medios.

Goya ha comparecido este viernes, a petición del Grupo Socialista, en el Parlamento canario para abordar el análisis y evolución de las listas de espera en el Servicio Canario de Salud. Durante la misma, la oposición socialista ha persistido en su acusación de ocultar datos y manipular la lista de espera regional a través de una "segregación estadística"; mientras, el Ejecutivo presume de mejorar en su tendencia.

El diputado Miguel Ángel Pérez del Pino ha advertido que, según los datos aportados. la lista de espera quirúrgica se ha reducido hasta los 31.279 pacientes, es decir 2.246 menos que en la lista presentada en diciembre de 2024, siendo el 81% de la bajada de la lista de espera presentada este verano a pacientes del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, y el resto, de los hospitales mayoritarios".

"No he visto a ningún diputado de isla no capitalina preguntarse por qué crece la lista de espera en las islas no capitalinas", ha señalado Pérez del Pino, que ha insistido en que solo "se habla de síntomas de mejora en hospitales de referencia, ubicados en las islas capitalinas" promoviendo, con ello, una sanidad "a dos velocidades".

"Simplemente, han dado preferencia para bajar la lista de espera en los hospitales de referencia", ha añadido.

Por su parte, Adasat Goya ha defendido su gestión al frente del SCS exponiendo que, además de haber aportado más recursos y servicios en las islas no capitalinas, esa diferenciación en listas de espera se vincula a la disponibilidad de medios y profesionales, porque, ha dicho, "no hay tanto personal"; sin embargo, a esta cuestión trata de ponerse solución a través de planes conjuntos con los hospitales de referencia.

Ha insistido, asimismo, en la veracidad de unos datos respaldados por el decreto nacional que los regula, con parámetros objetivos para toda España en la evoluación de las las listas de espera.

"Cuando ustedes dejan de gobernar, en junio de 2023, nos dejan el peor estado de la comunidad, nos dejan los últimos en el panorama nacional, con 153 días de demora media y 36.395 pacientes en lista de espera", ha señalado Goya al PSOE, enfatizándole la mejora: "Ahora, con gestión, de ser los últimos, hemos pasado a ser los quintos mejores de España. En julio de 2025, nos colocábamos con 31.879 y en 109 días de demora".

LA VOZ DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Raúl Acosta, de Asamblea Herreña Independiente, (AHI), ha apoyado al Ejecutivo regional, porque, ha dicho, "aquí no hay manipulación ni maquillaje", acusando, a su vez, a la oposición de convertir el análisis de las listas de espera en Sanidad en un instrumento de "desgaste político" que solo "siembra dudas" y "pone en cuestión" la labor de ls profesionales sanitarios.

Por su parte, Chinea (ASG), ha resaltar las labores realizadas por los gestores del HUC y del Hospital Doctor Negrín hasta la fecha, donde habían "problemas estructurales" --sobre todo en el complejo tinerfeño-- y donde se ha alcanzado un dato positivo en la reducción de las listas de espera. Respecto al análisis de las listas de espera ha subrayado como "beneficioso" la inclusión de la lista no estructural.

Nicasio Galván, del Vox, ha recordado al gestor del SCS que nunca será "un error" pedir transparencia y claridad en los datos ofrecidos, y que ello no supondrá "meterse con el personal y los pacientes". Por el contrario, sostiene, acabaría con la "desconfianza e incertidumbre" actual.

Desde Nueva Canarias, Yone Caraballo, ha mostrado su "desconfianza" actual hacia Adasat Goya, a quien le ha pedido "ética" para publicar los datos "reales" en lista de espera. Ha afeado al Gobierno el sentirse los sanitarios "más abandonados" en cuanto a recursos sanitarios se refiere, ejemplificando el contraste de ello con otras actitudes: los 6.000 profesionales contratados durante el Covid en la anterior legislatura.

"Si van tan bien las listas, ¿por qué se están contratando más seguros privados en las islas?", ha preguntado el diputado, que ha cifrado el dato en un 21% en la ciudadanía de la comunidad autónoma.

Desde el Grupo Popular, Jacob Quadri ha insistido en que aún no "sin tiempo y recursos suficientes" el actual Gobierno ha conseguido establecer una "evolución favorable" ante una situación "precaria" que lleva "años", a pesar de que la brecha sanitaria entre islas es una realidad aún sin superar. Sin embargo, ha afeado a la oposición sus acusaciones, cuando "el Covid fue utilizado como excusa para todo".

Y desde CC, Vidina Espino ha tratado de respaldar la actual gestión del SCS en listas de espera quirúrgicas en una comparativa con el Ejecutivo anterior, cuando los datos "se elaboraban exactamente igual que ahora, con los mismos técnicos". De este modo, ha criticado que ahora solo se quiera causar "molestia y preocupación".

"Cuando ustedes estaban en el Gobierno --en referencia al PSOE--, no llamaban para operar. Los datos vienen a demostrar su nefasta gestión sanitaria, donde en el mes de mayo de 2022 solo un paciente de toda Canarias pasó a la lista de espera no estructural, o que como mucho pasaran 8, 5, 11 pacientes cada mes", ha añadido.

"SEGREGACIÓN ESTADÍSTICA"

Ante ello, Pérez del Pino (PSOE) ha respaldado su argumento contrario acusando al Ejecutivo de una "gestión diferente" de las listas de espera. En ese sentido, ha comparado el mes de junio de 2023, cuando había 13 pacientes en lista de espera no estructural, y junio de 2024, con 76 pacientes". "Ustedes preferen operar a uno que se ve en la estadística, para bajar la lista de espera, a uno que no se ve, porque ya lo han escondido", ha señalado.

"Tienen ustedes 6.560 pacientes en la lista de espera no estructural que esperan más de 180 días. 2.254 más de 365 días, 659 más de 730 días, dos años, y 189 que esperan más de mil días", ha advertido Pérez del Pino, que ha dicho que el Gobierno efectúa una "segregación estadística" en la materia.

Adasat ha defendido, finalmente, la gestión de las listas de espera estructurales y no estructurales, incidiendo en la necesidad de su existencia y diferenciación para poder "priorizar" correctamente las áreas a las que se necesitan ir recursos, de lo contrario "los medios que tenemos que centrar nos podrían llevar a priorizar determinadas áreas cuando hay pacientes que no están en disposición de ser operados por diversos motivos".