Adjudican la demolición de la Torre Este y Control Este del Estadio de Gran Canaria para comenzar su remodelación

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Hercal Diggers los trabajos de demolición de la Torre Este y la Torre de Control Este, un proyecto valorado en 804.432,60 euros, que se ejecutará en 16 semanas desde la firma del acta de replanteo, y que es el inicio de la remodelación que se va a acometer en el recinto deportivo hasta octubre de 2029.

Todo ello porque este estadio será una de las 11 sedes oficiales en España para el Mundial de Fútbol 2030. Esta primera acción, la de la demolición, afectará a una superficie de 3.360,45 metros cuadrados y se realizará con maquinaria especializada para garantizar la seguridad, minimizar las molestias a los usuarios habituales del recinto y facilitar el avance de las posteriores fases de la remodelación, según ha informado el Cabildo grancanario en nota de prensa.

Señalan que el proyecto "no solo supone" el inicio de la modernización del estadio, sino que también "simboliza la oportunidad" de situar a Gran Canaria en el escaparate internacional como anfitriona de un evento deportivo de primer nivel.

En este sentido, indican que la designación como sede del Mundial 2030 convierte a la isla en un referente en infraestructuras deportivas, con un impacto que trasciende el ámbito deportivo y se proyecta hacia la economía, el turismo y la promoción cultural.

Al respecto, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, resaltó la "importancia" de este hito, subrayando que "después de varios meses de intenso trabajo técnico y administrativo, por fin" se van a ver las primeras transformaciones del Estadio de Gran Canaria.

Esta adjudicación "no es un trámite más: es el arranque real de una serie de actuaciones que cambiarán la fisonomía del recinto y la experiencia de miles de aficionados que lo visitan cada año", afirmó para añadir además el carácter estratégico de la obra. "Confiamos en que la reforma integral concluya en octubre de 2029, varios meses antes del Mundial", apuntó.

Asimismo indicó que esta actuación se suma a otras iniciativas que el organismo deportivo impulsa en distintos municipios, ya que el "compromiso no se limita al Estadio", sino que aseguró que seguirán "invirtiendo en el Centro Insular de Deportes y en instalaciones municipales repartidas por toda" la geografía insular porque quieren que el deporte "se practique en condiciones óptimas en cada rincón de Gran Canaria".