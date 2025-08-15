Adjudican las obras de reordenación de la dársena interior del puerto de Arguineguín (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canariosha adjudicado el contrato de obras para la reordenación de la dársena interior del puerto de Arguineguín, en el término municipal de Mogán, en Gran Canaria, por 2.076.685 euros, IGIC excluido.

Así, Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. será la encargada de ejecutar el proyecto que prevé mejorar la operatividad, seguridad y sostenibilidad de esta infraestructura "estratégica", que alberga actualmente una dársena deportiva con capacidad para 180 atraques, según ha especificado el departamento regional en una nota.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución estimado de quince meses, consistirán en desarrollar un conjunto de labores urgentes de reparación y mejora en la zona destinada a pantalanes, como el mantenimiento de la escollera de protección interior, la implantación de un sistema de recogida de aguas en el varadero, y la renovación de todas las líneas de atraque en pantalán.

Resalta el Ejecutivo que estas intervenciones son "fundamentales" para garantizar la seguridad estructural de las instalaciones y proteger a los usuarios y sus embarcaciones.