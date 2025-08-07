Adjudican la redacción de los proyectos de mejora de ocho carreteras de Tenerife con 1,2 millones de euros de inversión

Archivo - El Cabildo de Tenerife aprueba un proyecto de regeneración paisajística y seguridad en la TF-1 con 3,3 millones - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado recientemente la redacción de los proyectos y mejoras en ocho carreteras insulares. La iniciativa, que cuenta con una inversión de más de 1,2 millones de euros, se enmarca dentro del plan integral de mejora de las condiciones de seguridad de la red viaria tinerfeña.

Las redacciones de los proyectos son: el acondicionamiento de la carretera insular TF-272, en el Sobradillo, entre el punto kilométrico 1+650 y el punto kilométrico. 2+420 en Santa Cruz de Tenerife; el acondicionamiento de la carretera TF-82 entre Santiago del Teide y Tamaimo,; mejoras en la carretera TF-42 entre el punto kilométrico 7+570 y el punto kilométrico 19+087, y mejoras en la carretera TF-64 entre el punto kilométrico 2+400 y el punto kilométrico 4+600, en Granadilla de Abona.

Se suma a la lista de trabajos el acondicionamiento de la carretera TF-134 entre el punto kilométrico 6+650 y el punto kilométrico 8+980, en Santa Cruz de Tenerife; la mejora de la seguridad vial de la antigua TF-13 sobre el Barranco Agua de Dios, en La Laguna; pasarela Peatonal en la carretera TF-29 junto al cementerio Santa Lastenia, y mejora y acondicionamiento de la carretera TF-265 entre el punto kilométrico 0+000 y el punto kilométrico 0+800 en La Laguna, según especifica la institución en una nota.

Estas actuaciones se enmarcan en un plan global de mejora que abarca más de 600 kilómetros de vías. Los trabajos incluyen la rehabilitación del firme, la mejora de la señalización, la estabilización de taludes y la adecuación de paradas de guaguas.