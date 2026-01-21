El aeropuerto de El Hierro retoma casi al completo su operativa y adelanta 15 minutos su apertura

Aeropuerto de El Hierro - CABILDO DE EL HIERRO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aena ha comunicado este miércoles que a partir del jueves el aeropuerto de El Hierro comienza a operar a las 08.15 horas en lugar de las 08.30 horas como ha venido haciendo desde el pasado 21 de diciembre, recuperando 15 minutos --el primer vuelo de Tenerife Norte saldrá a las 07.40 horas--.

El gestor aeroportuario avanza en una nota que esto es posible tras la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a una solicitud de SAERCO, empresa que presta el servicio en la torre de control del aeropuerto.

Desde el Cabildo de El Hierro se valora este ajuste, que responde a una "demanda reiterada" ante las molestias ocasionadas a la ciudadanía herreña, y afirma que se continuará realizando un seguimiento para que el servicio aéreo se preste conforme al compromiso adquirido por Aena, que contempla la recuperación progresiva del horario habitual hasta alcanzar un adelanto final de veinte minutos en la salida del primer vuelo desde Tenerife Norte.

Los retrasos registrados en el último mes han estado vinculados a un problema operativo relacionado con la empresa subcontratada SAERCO, que ha experimentado una disminución puntual de su plantilla.