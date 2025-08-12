Los aeropuertos de Canarias registran más de 4,6 millones de pasajeros en julio, un 6,3% más

Archivo - Imagen de recursol interior de un aeropuerto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos del Grupo Aena en Canarias ha registrado un total de 4.637.049 pasajeros en el mes de julio, lo que ha supuesto un 6,3% más que el mismo mes de 2024.

De la cifra total de viajeros registrada, 4.597.800 corresponde a pasajeros comerciales, de los que 2.133.715 proceden de vuelos nacionales (+6,4% respecto a julio del año pasado) y 2.464.085 a internacionales (+5,9%), según señala Aena en nota de prensa.

Asimismo se gestionaron 40.830 movimientos de aeronaves, que implicó un 4,6% más, y se transportaron 2.828 toneladas de mercancías, que supuso un 1,9% menos respecto a julio del año pasado.

Por aeropuertos, el de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.286.184 (+6,4%), seguido del aeródromo de Tenerife Sur, con 1.094.961 pasajeros (+1,4%); el de César Manrique-Lanzarote, con 798.998 pasajeros (+7,3%); Tenerife Norte Ciudad de La Laguna, con 662.661 (+8,6%); Fuerteventura, con 617.573 (+12,6%); La Palma, con 133.918 (+2,6%); El Hierro, con 30.485 (+5,0%); y La Gomera, con 12.269 pasajeros (+4,2%).

HASTA JULIO MÁS DE 31,6 MILLONES DE VIAJEROS

Respecto al acumulado, los aeropuertos canarios han registrado 31.671.482 viajeros entre enero y julio de este año, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2024.

En este sentido, del total de viajeros, 31.481.904 eran pasajeros comerciales, de ellos 12.807.207 cogieron vuelos nacionales (+5,1%) y 18.674.634 lo hicieron en vuelos internacionales (+5,1%).

Asimismo se han gestionado, entre enero y julio, 281.041 movimientos de aviones, lo que supuso un 5% más que en el pasado año, y se registraron 18.665 toneladas de mercancías transportadas, que implicó una caída del 2,5% menos que en 2024.

LOS AEROPUERTOS DE ESPAÑA REGISTRARON 32,7 MILLONES DE PASAJEROS

En el conjunto nacional, la red de aeropuertos del Grupo Aena en España registró un total de 32,7 millones de pasajeros en julio, un 2,7% más respecto al mismo periodo del año anterior, junto con 268.034 millones de movimientos de aeronaves (+3,1%) y 114.627 toneladas de mercancías transportadas (+7,5%), siendo este séptimo mes el mejor de la historia del operador en la cifra nacional de viajeros y operaciones.

Entre enero y julio, un volumen de 183,3 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos españoles, un 4,1% más. Por su parte, 1,5 millones fueron movimientos de aeronaves (+4,5%) y se transportaron 752.178 toneladas de mercancía (+5,7%).

De vuelta con el mensual, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en julio con seis millones, lo que representa un crecimiento del 0,6% frente al mismo mes del año pasado.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.540.010 (+2,9% vs 2024); Palma de Mallorca, con 4.594.987(-0,1%); Málaga-Costa del Sol, con 2.866.642 (+7,8%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2.106.991 (+5,9); Ibiza, con 1.446.589 (+0,9%), Gran Canaria, con 1.286.184 (+6,4%), y Valencia, con 1.132.402 (+4,2%).

Durante el pasado mes se registraron récord absoluto de pasajeros en los aeropuertos Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Valencia, Bilbao y Tenerife Norte.

Asimismo, se alcanzaron récord de pasajeros en un mes de julio en 16 infraestructuras: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Ibiza, Gran Canaria, Valencia, Tenerife Sur, César Manrique-Lanzarote, Sevilla, Bilbao, Tenerife Norte, Fuerteventura, La Gomera, Córdoba y Son Bonet.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en julio fue Madrid-Barajas, con un total de 37.910 (+0,4%), seguido de Barcelona-El Prat, con 33.660 vuelos (+2,7%); Palma de Mallorca, con 31.449 (+0,7%); Málaga-Costa del Sol, con 19.814 (7,7%); Ibiza, con 13.232 (1,1%); Alicante-Elche, con 12.829 (+5,7%) y Gran Canaria, con 11.472 aterrizajes y despegues (+2,1%).

Respecto al tráfico de mercancías, en el séptimo mes de 2025 el aeropuerto de mayor volumen de carga fue Madrid-Barajas, con 69.923 toneladas, un 8,9% más frente al mismo mes de 2024, por delante de Barcelona-El Prat, que registró 18.906 toneladas (+17,6%), el mes con más tráfico de mercancía comercial en la historia de la instalación aeroportuaria catalana; Zaragoza, con 12.485 toneladas (-4,2%); y Vitoria, con 6.358 toneladas (+3%).

En toda su red --46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el de Londres-Luton y 17 aeródromos en Brasil--, el número de visitantes por vía aérea fue de 219,3 millones en los primeros siete meses, un 4,4% más con respecto a 2024, además de registrar 1,8 millones de movimientos de aeronaves y 843.567 toneladas de mercancía, con aumentos del 2,6% y 6,5%, respectivamente.

Asimismo, Grupo Aena cerró julio con 38,4 millones de viajeros, lo que representa un alza del 2,7% interanual. También se gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves (+0,9%) y transportaron 130.508 toneladas de mercancía (+10,1%).

EVOLUCIÓN DE LA RED EN BRASIL

Hasta julio, los 17 aeropuertos de Aena Brasil registraron casi 26 millones de pasajeros (+5,7%), junto con 260.391 operaciones (-6,8%) y el transporte de 74.016 toneladas de mercancía, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2024.

Adicionalmente, estos aeródromos alcanzaron durante julio cuatro millones de viajeros por vía aérea, una cifra un 2,2% superior al mismo mes de 2024. Se operaron 38.530 movimientos de aeronaves, lo que significa un descenso del 12,2% interanual, y se transportaron 13.138 toneladas de mercancía, un 44,1% más frente al año anterior.

El grupo de seis aeropuertos de ANB cerró el mes de julio con 1,5 millones de pasajeros (+1,3%). El Aeropuerto de Recife alcanzó 874.436 pasajeros (+2,5%). Se operaron 13.213 vuelos (-10,3%), de los cuales Recife gestionó 7.057 (-13,2%), y se trasladaron 6.401 toneladas de mercancías (+30,9%), de las que 4.759 toneladas correspondieron al aeropuerto recifense (+21%).

El grupo de once aeropuertos de BOAB registró en julio 2,5 millones pasajeros (+2,8% más que en el mismo mes de 2024). De entre ellos, destaca el Aeropuerto de Congonhas con más de dos millones viajeros (+4,2%). Se operaron 25.317 vuelos (-13,2%) de los que 18.080 se alcanzaron en el aeropuerto de la capital paulista (-7,7%). Y se transportaron 6.737 toneladas de mercancías (+59,2%). En el Aeropuerto de Congonhas en São Paulo se gestionaron 5.954 toneladas, un 72,4% más que en el mismo mes del año anterior

LUTON CRECIÓ UN 5% HASTA JULIO

Entre enero y julio de 2025, se registraron 10 millones de viajeros en el Aeropuerto de Londres-Luton (+5%), además de gestionar 78.101 movimientos de aeronaves (+1,8%) y transportar 17.372 toneladas de mercancía (-4,2%).

En julio, pasaron por las instalaciones londinenses 1,7 millones de pasajeros, un 4,2% más que en el mismo mes de 2024. Se operaron, además, 13.027 movimientos de aeronaves (+1,3%) y se transportaron 2.742 toneladas de mercancía, un 0,8% menos que en 2024.