Los aeropuertos canarios operan más de 5.600 vuelos entre este viernes y el lunes por el puente de noviembre

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios operan un total de 5.640 vuelos desde este viernes ante el puente del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, 420 más que el año anterior, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

La jornada más intensa se prevé este sábado, 31 de octubre, cuando se registren un total de 1.593 vuelos en las islas, seguida de la jornada de ayer, viernes 30 de octubre, cuando se alcanzaron las 1.401 operaciones.

Gran Canaria será la isla con más movimiento, ya que registrará hasta 1.678 operaciones, seguida del Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.160, y Tenerife Norte, que cerrará el puente con 938 operaciones previstas.

Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, el aeropuerto canario que registrará menos vuelos será el de La Gomera, con 32 operaciones, junto con el de El Hierro, que cerrará, previsiblemente, con 76 vuelos.

De las 5.640 operaciones previstas hasta el próximo 2 de noviembre, 2.611 proceden de vuelos internacionales.