Los aeropuertos canarios operarán 1.159 vuelos el primer día del 'puente de mayo'

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios operarán un total de 1.159 vuelos este viernes, primer día del 'puente de mayo', solo tres más que el año anterior, según datos de Aena recogidos por Europa Press.

El aeropuerto de Gran Canaria será el que tenga más movimiento con un total de 338 --239 nacionales y 99 internacionales-- seguidos de los dos de Tenerife.

Así, el de Tenerife Sur contará con 198 vuelos --168 internacionales y 30 nacionales) y el de Tenerife Norte con 235, solo uno de ellos internacional.

En Lanzarote habrá 176 vuelos --98 nacionales y 78 internacionales-- y en Fuerteventura otros 116 --62 nacionales y 54 internacionales--.

En cuanto a las 'islas verdes', en La Palma habrá 68 vuelos --64 nacionales y cuatro internacionales--, en El Hierro 20 --todos interinsulares-- y en La Gomera otros ocho, también interinsulares.