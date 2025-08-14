Los aeropuertos canarios operarán un total de 5.059 vuelos por el puente de agosto

Archivo - Varias personas junto a sus maletas con motivo de la operación salida del puente de agosto, en la T4, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 5.059 vuelos en el puente de agosto, en concreto desde este jueves, 14 de agosto, hasta el domingo, 17 de agosto. De todos ellos, un total de 1.863 serán vuelos internacionales.

De este modo, en 2025, las operaciones crecen respecto a 2024, cuando los aeropuertos canarios registraron un total de 4.883 vuelos en el puente de agosto.

Así, según los datos facilitados por Aena a Europa Press, por el Aeropuerto de Tenerife Norte pasarán 938 vuelos; por Tenerife Sur, 849 vuelos, y por el Aeropuerto de Lanzarote y Fuerteventura, 846 y 618, respectivamente.

Por su parte, por el Aeropuerto de Gran Canaria pasarán 1.414, mientras El Hierro, La Gomera y La Palma operarán 84, 32 y 278 vuelos, respectivamente.

Por días, la jornada con más movimientos será la de este jueves, 14 de agosto, cuando los aeropuertos canarios alcancen a operar un total de 1.300 vuelos.