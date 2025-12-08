Los aeropuertos canarios registran este lunes 1.317 vuelos, un 11,8% menos

Archivo - Aeropuerto - RAUL URBINA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 1.317 vuelos este lunes, 8 de diciembre, lo que represente una caída del 11,8% en relación al mismo día de 2024, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Así, en la operación regreso del puente de la Constitución, el aeropuerto de Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad, con 404 operaciones, por delante de Tenerife Norte (246), Tenerife Sur (218), César Manrique-Lanzarote (197) y Fuerteventura (150).

Además, La Palma registrará 76 vuelos durante este lunes, mientras que El Hierro un total de 18 y la isla de La Gomera tendrá ocho operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.

Por aeropuertos, los únicos que crecen en vuelos en relación al mismo día de 2024 son Tenerife Norte, que se incrementa en ocho operaciones más, y La Palma, con un vuelo más; mientras que el que más cae es el de Tenerife Sur, que tendrá 74 vuelos menos este 8 de diciembre.