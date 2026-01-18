Aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma registran 26 cancelaciones de vuelos y 12 desvíos por meteorología adversa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma han registrado durante este domingo un total de 26 vuelos cancelados y 12 desvíos debido a la meteorología adversa que afecta al archipiélago, según ha informado Aena a Europa Press.

En concreto, el aeropuerto de Tenerife Norte ha sufrido un total de 26 cancelaciones de vuelos insulares, así como de nacionales, afectando estos últimos a rutas desde Madrid, Bilbao, Barcelona y Alicante.

Asimismo se han producido en dicho aeropuerto 11 desvíos, de los que diez se han realizado a Tenerife Sur, mientras que el restante era de un vuelo procedente de Gran Canaria, que regresó al aeropuerto grancanario.

Por su parte, el aeropuerto de La Palma registró un desvío, de un vuelo procedente de Madrid, que tuvo que ser desviado a Tenerife Sur.