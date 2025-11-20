Afectados por el volcán piden a Sánchez aprobar "ya" el decreto que financiará la reconstrucción de fincas agrarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutas de La Palma (ASEPALMA) ha denunciado este jueves que no haya aún fecha concreta para la aprobación del decreto ley del Gobierno estatal que financiará, con 100 millones de euros, la reconstrucción de las fincas agrarias sepultadas por la erupción del volcán Tajogaite. Así, reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ponga fin" a una demora que genera "incertidumbres" y que actúe ya.

A esta conclusión llega el colectivo después de que la Asociación se haya reunido el martes con el comisionado estatal para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, y con el viceconsejero de Recuperación Económica y Social del Gobierno autonómico, Pedro Afonso, para abordar el incumplimiento del Estado del plazo en que se había comprometido a aprobar este decreto ley en Consejo de Ministros, que expiró el pasado 11 de noviembre, especifica el colectivo en una nota.

Recuerdan que ese horizonte temporal fue el acordado en la Comisión Mixta para la Reconstrucción, reunida en La Palma el 17 de octubre, con la participación del ministro Ángel Víctor Torres y los respectivos presidentes del Gobierno canario y el Cabildo, Fernando Clavijo y Sergio Rodríguez.

Asimismo, ASEPALMA ha apelado este jueves a la intervención directa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien le exigen que "ponga fin a esta espera y actúe ya", con el objetivo de que cumpla el acuerdo "y lo haga con la urgencia que requiere la dignidad de un pueblo que, tras perderlo todo, solo pide una oportunidad de reconstrucción"

"No hay mayor exponente del apoyo institucional a los afectados que este decreto. No existe en el mundo un ejemplo de resiliencia social y agrícola como el del pueblo palmero. Y no hay imagen más poderosa que la de ver florecer nuevas fincas sobre las coladas del volcán, con agricultores que, por fin, puedan empezar de nuevo", han concluido desde el colectivo.

REUNIONES CON EL COMISIONADO

En el encuentro con Héctor Izquierdo, puntualizan, se trasladó a los representantes de ASEPALMA que el Gobierno de España mantiene "intacta" su voluntad y compromiso de cumplir lo acordado en la Comisión Mixta del pasado octubre. Además, aseguraron desde el Estado, se está trabajando "intensamente" en ello, con el contenido del acuerdo "prácticamente ultimado", a falta de cerrar algunos detalles técnicos para su aprobación en el Consejo de Ministros y cumplir lo prometido.

Por su parte, desde el Gobierno de Canarias, Pedro Afonso ha informado que se han adelantado los trabajos necesarios para que, una vez aprobado el decreto ley estatal, las transferencias a los agricultores puedan realizarse de manera casi inmediata.

El representante del Ejecutivo regional preciso, además, que se están cerrando expedientes y citando a los afectados para completar documentación --tal como se recogió el compromiso de la última reunión de la Comisión Mixta-- con el objetivo de que los agricultores puedan llegar a Navidades "con la certeza de que disponen de las ayudas acordadas y prometidas".

"UNA REALIDAD AÚN PEOR QUE EN OCTUBRE"

Los agricultores recuerdan que la reunión previa a la Comisión Mixta de octubre pasado, reclamaron precisamente que, tras cuatro años de espera, se les otorgara una certeza real sobre las ayudas y su futuro. "Pero la realidad actual es aún peor que hace un mes porque, lejos de obtener esa certidumbre, han transcurrido ya dos Consejos de Ministros tras la fecha prometida, sin que el decreto haya sido aprobado, ni siquiera presentado", lamentan desde la Asociación.

"Esta situación no solo frustra las expectativas generadas en octubre, sino que aumenta el desasosiego de los agricultores, pues a una promesa no cumplida se añade ahora una incertidumbre desconcertante que agrava aún más su situación de indefensión, tristeza y pérdida de confianza en las instituciones, en sus representantes y, sobre todo, en la posibilidad de reconstruir sus vidas", ha aseverado este colectivo palmero.