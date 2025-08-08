Alcalde de Arrecife(Lanzarote) pide una investigación para aclarar el "permiso de atraque" del carguero con 49 polizones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León, ha solicitado este viernes que se abra una investigación y se esclarezca el "permiso de atraque" al carguero que viajaba desde Senegal hasta Bélgica y se desviará a Lanzarote para desembarcar a 49 personas migrantes que iban a bordo.

De León sospecha que la decisión adoptada por el Gobierno de España, y "de la que solo tiene constancia a través de los medios de comunicación", pidiendo una "fianza elevada para permitir el atraque" en el puerto de Arrecife pueda estar vinculada con la presencia de Pedro Sánchez en Lanzarote, donde pasa sus vacaciones en el Palacio de la Mareta.

Además el primer edil ha compartido el "temor municipal, y de la ciudadanía de Lanzarote, de que realmente se esté ante un buque dedicado al traslado ilegal de migrantes desde las costas de África hacia las islas Canarias", apuntando que la "información difundida desde la Delegación del Gobierno en Canarias de que se trata de polizones puede ser para acallar la alarma social" que existe en la isla y en el archipiélago ante el "desembarco permanente" de migrantes, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha incidido en su preocupación porque este barco, con origen en Dakar, pudiera ser un embarcación "nodriza para el traslado de migrantes desde África hasta Canarias", al tiempo que De León ha lamentado que, "desde la Delegación del Gobierno, no se informe a las autoridades locales sobre esta realidad cuando ya las primeras informaciones son confusas" al hablar de "remolcador y otras fuentes de carguero".

Si bien consideró que la ayuda humanitaria se debe prestar, criticó el que la Delegación del Gobierno en Canarias "diga que son polizones" cuando se puede "estar ante una situación de un barco nodriza que transporta migrantes desde África".

En concreto, matiza que si fueran polizones, podrían solicitar asilo internacional al desembarcar en Arrecife. Además indicó que se da la circunstancia de que a este barco se le pide fianza para atracar en Lanzarote "y a otros llegados recientemente se les abrió la entrada".

A ello agregó que otros, "estando más cerca" de puertos de Senegal, Mauritania y Marruecos, las autoridades del Gobierno de España envían barcos para conducirlos hasta el puerto de Arrecife, una ciudad que tiene el Cate (Centro de Atención a los Emigrantes) "en una zona que contraviene las normativas urbanísticas del ayuntamiento, y sufre inundaciones al estar en una zona de riesgo ante inundaciones".