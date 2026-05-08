El alcalde de Guía (Gran Canaria) condenado a ocho meses sin carné tras conducir bajo los efectos de alcohol

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa María de Guía (Gran Canaria), Alfredo Gonçalves, ha sido condenado a trabajos para la comunidad, así como a ocho meses de privación del permiso de conducir como autor de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol.

Gonçalves ha comparecido este viernes ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha celebrado un juicio rápido de conformidad, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En el mismo, el primer edil de Santa María de Guía ha aceptado una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y ocho meses de privación del carné de conducir tras coger un vehículo bajo los efectos del alcohol.