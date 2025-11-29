El alcalde de Santa Brígida (Gran Canaria) cesa al concejal de Obras tras advertir el PP de venta de material municipal

Cable de cobre dentro de la furgoneta (imagen de archivo) - MOSSOS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Brígida (Gran Canaria), José Armengol (Ando Sataute) ha cesado al concejal de Obras, Javier Ramírez, después de que el PP advirtiera el 20 de noviembre, en un escrito presentado por su portavoz, Martín Sosa, de actuaciones presuntamente realizadas en septiembre por Ramírez relacionadas con "la manipulación, transporte y entrega de residuos (cables de cobre y aluminio) procedentes del almacén municipal".

Ante esta información, según ha explicado el Ayuntamiento de San Brígida en un comunicado, se acordó la incoación de un expediente informativo para esclarecer los hechos y depurar las posibles responsabilidades derivadas de los mismos.

Al respecto, indican que en el transcurso de la tramitación inicial del expediente, el concejal implicado "reconoció los hechos y admitió haber actuado erróneamente sin seguir el procedimiento administrativo establecido", además de proceder a la devolución íntegra de las cantidades económicas percibidas (780 euros) a las arcas municipales por la entrega de dichos materiales.

En este sentido señalan que la rectificación ha sido tenida en consideración pero las actuaciones realizadas "suponen una vulneración de los principios de transparencia, ejemplaridad y correcta" gestión de los recursos públicos que, subrayan, "deben regir la labor de todo cargo público".

Por ello desde la Alcaldía se ha expuesto que, atendiendo a la obligación de preservar la credibilidad en las instituciones y garantizar el buen funcionamiento de la administración municipal, "se ha producido una pérdida de confianza que obliga al alcalde, José Armengol, a proceder al cese del concejal de sus responsabilidades".