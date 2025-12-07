La Aldea (Gran Canaria) acoge un evento gastronómico de tapas y vinos para reforzar la importancia del producto cercano

Presentación de 'Tapas y Vinos en La Aldea' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza La Alameda de La Aldea, en Gran Canaria, acogerá en la tarde de este domingo, 7 de diciembre, el escenario de una nueva edición de 'Tapas y Vinos en La Aldea', un evento organizado por el Ayuntamiento de La Aldea y el Cabildo de Gran Canaria dentro del programa Gran Canaria Me Gusta que gestiona con la colaboración de la Cámara de Comercio y con el que se persigue reforzar la importancia del producto de cercanía.

La cita gastronómica se desarrollará entre las 19.00 y las 02.00 horas, y permitirá hacer degustaciones de producto local, bodegas de la isla y actuaciones musicales en directo en un ambiente festivo marcado por la iluminación navideña del municipio.

Al respecto, la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha indicado que se trata de una iniciativa que "aúna gastronomía, identidad local y dinamización económica, reforzando la importancia del producto de cercanía y el papel de la restauración en municipios como La Aldea", según ha informado la institución insular en nota de prensa

Añadió que estos eventos demuestran que la colaboración entre instituciones y sector "permite crear espacios de encuentro que atraen visitantes y generan movimiento económico en el comercio y la hostelería".

Por su parte, el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, expuso que se trata de un encuentro que "es ya una referencia en el calendario del municipio porque celebra" la cocina y ofrece a vecinos y visitantes una noche para "disfrutar en el corazón del pueblo".

Además señaló que la iluminación navideña de la Plaza La Alameda "aporta un ambiente cálido y especial" para compartir la gastronomía, la música y el producto local.

Este evento también incluirá un acto de reconocimiento a restaurantes históricos del municipio que han cerrado recientemente, un homenaje que busca "poner en valor" su contribución a la vida gastronómica y social de La Aldea. Seguidamente dará comienzo la degustación de tapas y vinos y las actuaciones musicales previstas.

En cuanto a las bodegas participantes se encuentran Bodega La Montaña, Bodega Volcán y Bodega Ventura, junto a otras que están pendientes de confirmación. Respecto a la parte de restauración participan Bar El Chozo, Cafetería La Aldea y Jamón Ibérico by Geovany Almanza, entre otros.

La propuesta se completa con música en vivo, que arrancará con un tributo a Fito y Fitipaldis a las 21.00 horas, seguido de un concierto homenaje a Hombres G a las 23.00 horas.