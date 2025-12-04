Alfonso (CEOE) lamenta que se "penalice" a Canarias con la utilización de solo 44 millones de los 100 de superávit

Archivo - El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso y el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta - CEOE-TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, ha tildado este jueves de "incomprensible" que una comunidad autónoma como Canarias resulte "penalizada" por el Estado, tras la controversia surgida en torno a los fondos que las islas pretendían destinar a la reconstrucción de la isla de La Palma, en donde solo permtiría utilizar 44 millones de euros de los 100 millones de superávit previstos.

"Canarias es una comunidad autónoma con el menor nivel de endeudamiento de todas, con un control del déficit exquisito y con una gestión presupuestaria con un rigor por encima de la media", ha recordado el dirigente de la patronal en la provincia tinerfeña en una entrevista concedida al programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales y que recoge Europa Press.

El líder empresarial ha lamentado que, ante la imposibilidad del Estado de financiar ciertas especificidades por "falta de presupuesto" o por "otras prioridades", se impida al archipiélago usar sus propios recursos. "Nos hurta esa capacidad que podíamos tener de arreglar problemas de Canarias con dinero de Canarias", ha señalado Alfonso, calificando la situación de "verdaderamente sorprendente".

SOBRE EL DECRETO CANARIO

Durante la entrevista, Alfonso ha invitado, asimismo, a ejercer una reflexión profunda, mientras espera que el decreto que Canarias busca impulsar con el Estado, con el apoyo de los grupos parlamentarios, incluya "la garantía" de poder gestionar el presupuesto de forma "más autónoma".

"No puedes cambiar las normas del juego después de que el juego se ha iniciado, después de que tienes un presupuesto aprobado, unos recursos y un destino de esos recursos", ha añadido Alfonso.