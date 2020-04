El alquiler vacacional iniciará la recuperación turística en Canarias ante la "fobia" a los hoteles, según Ascav

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, ha dicho este martes que este subsector será "fundamental" para iniciar la recuperación turística en Canarias ante la "fobia" que pueden generar los hoteles entre los turistas.

"Cualquier centroeuropeo o turista va a preferir una vivienda vacional que no hacinarse en un hotel con muchísimos clientes, zonas comunes, comidas que tienen que compartir y diferentes nacionalidades, ahí puede estar la fobia", señala a Europa Press.

En su opinión, la vivienda vacacional "ofrece intimidad y lejanía" y además "no tiene competencia" como la de los hoteles que sí se da en destinos competidores del Mediterráneo o el norte de África que también "tienen todo incluido y no salen del hotel".

Además, sostiene que las viviendas vacacionales en Canarias dan "más seguridad a todos los niveles" que en esos países.

Según las primeras estimaciones de la asociación, las pérdidas acumuladas hasta finales de abril alcanzan los 156 millones de euros debido a las cancelaciones y con un impacto en el empleo que supera las 15.000 personas.

No obstante, y aunque admite que la crisis sanitaria ha "arrasado" a todo el sector turístico, señala que a partir de mayo las cancelaciones se han frenado hasta algo menos del 50% y a los clientes también se les ha propuesto el cambio de fechas de forma gratuita. "Prefieren posponer que cancelar", apunta.

Borrego afirma que muchos clientes están a la espera de la evolución de la situación pero por ahora, para este verano, hay una "bolsa importante".

En esa línea, insiste en que su actividad se retomará antes que la de los hoteles porque es más "segura" y se pueden pasar unas vacaciones "sin peligro" pero no oculta que dependen de la recuperación de la conexión aérea y la situación económica europea.

"Si no hay vuelos o la situación es grave, de nada nos sirve abrir porque no vamos a tener aviones y clientes pero tenemos la ventaja de que un cliente preferirá en un primer momento venir a una vivienda vaccacional que no meterse en un hotel", destaca.

Ascav también reclama "las mismas condiciones y ayudas" que cualquier otro sector alojativo y critica que "se le está dando la prioridad al sector hotelero cuando las grandes cadenas vienen de años muy buenos y beneficios importantes".

"No se van a ir a pique por cerrar tres meses mientras que hay muchas familias que se dedican exclusivamente al alquiler vacacional y los gastos siguen y las hipotecas que pagar siguen", resalta.

PASAR EL "MAL TRAGO" A LA ESPERA DE VOLVER A LA ACTIVIDAD

Sobre la incorporación de muchas viviendas al mercado del alquiler residencial, reconoce que se está registrando un "equilibrio de la balanza" y las viviendas que llegaron al alquiler vacacional "que no son óptimas" por tipo de alojamiento y ubicación "están volviendo", pero las consolidadas y que reúnen las condiciones "pasarán el mal trago a la espera de volver" ya que el alquiler convencional "no es atractivo" y habrá una bajada de precios derivada de la crisis económica.

Borrego resalta también la solidaridad del subsector del alquiler vacacional pues ha ofrecido más de 300 viviendas al Gobierno de Canarias y los cabildos "y a precios simbólicos" para alojar a sanitarios o representantes de las fuerzas de seguridad que los necesiten durante la crisis sanitaria o turistas que "se han quedado colgados" durante el estado de alarma.

En cuanto al papel de las plataformas digitales de intermediación con los clientes, señala que no están "nada contentos" con su actuación en un primer momento pues antes de la alarma ofrecían la devolución gratuita y cambios de contrato "de forma unilateral".