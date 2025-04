Gobierno y Canarias se coordinarán "caso a caso" para derivar a 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos central y canario han acordado este jueves dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo y organizar la derivación de un total de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la red de acogida estatal.

En declaraciones a los periodistas a la salida de una reunión interministerial celebrada en Tenerife, tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han coincidido en analizar "caso a caso" dado que las casuísticas son diferentes.

"El Gobierno de España va a respetar lógicamente ese fallo, lo va a llevar a la práctica, lo vamos a hacer con las reuniones que sean precisas también con la comunidad autónoma de Canarias, y defendiendo el interés superior del menor ante unas circunstancias que nosotros no solamente comprendemos, sino con la que hemos actuado", ha asegurado el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, en una clara referencia al real decreto para una distribución de menores migrantes.

Torres ha defendido, asimismo, que el auto del Supremo viene, fundamentalmente, a "defender los derechos humanos, los derechos de los menores y a responder ante el hacinamiento que tienen esos menores en la comunidad autónoma de Canarias".

INCLUSIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AGOGIDA

De este modo, el Gobierno central asumirá y respetará el fallo del TS para que los más de mil menores solicitantes de asilo pasen al Sistema Nacional de Acogida. Luego, ha añadido, tocará un trabajo de coordinación con el Gobierno de Canarias para estudiar "caso a caso" su distribución, observando "quienes tienen arraigo en la comunidad autónoma de Canarias", y es en ese punto donde se trabajará para "saber si van o no a otros lugares del territorio español en el sistema nacional de acogida".

"El auto en ningún caso dice que deben estar, quedarse o ir a otro lugar. Lo que dice es que tiene que estar en el Sistema Nacional de Acogida. Y nosotros acatamos perfectamente ese fallo, que debe estar en el Sistema Nacional de Acogida", ha dicho.

En un balance de la reunión, Torres la ha calificado de "productiva", si bien ha confirmado que entre ambos Ejecutivos hay "matices distintos desde el punto de vista jurídico", pero que ambos comparten el dar una "respuesta humanitaria a estos niños y niñas que están en los territorios fronterizos, en este caso, en la comunidad autónoma de Canarias".

Sobre la posibilidad de incluir la cifra de menores solicitantes de asilo en la que actualmente maneja el decreto ley para la dereivación de menores migrantes, el ministro ha aseverado que ambas cuestiones "son complementarias", pero que ahora "lo importante" es que haya una buena coordinación entre ambos gobiernos para dar respuesta a los menores solicitantes de asilo.

TRABAJO DE COORDINACIÓN

"Trabajaremos con el Gobierno de Canarias para un acuerdo, convenio, protocolo, el que sea procedente, caso a caso, porque habrá menores que lógicamente ya están escolarizados, que están trabajando en Canarias y que no quieran estar en otro lugar. Lo que sería dramático es que no se convalidara el Real Decreto Ley, porque si la próxima semana no se convalida el Real Decreto Ley, estamos hablando de 4.000 menores que se quedarían en Canarias", ha culminado.

Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha destacado el trabajo de las administraciones en su coordinación para proteger el interés superior del menor, al tiempo que no se ha olvidad del "magnífico" trabajo que asegura que han realizado los servicios jurídicos de la comunidad autónoma en la petición de la medida cautelar positiva, en relación al auto del TS, que ha "representado un antes y un después en toda esta discusión sobre acogimiento de menores migrantes y la necesidad de que la Adminsitración General del Estado se implicase en primera persona en el atendimiento de los menores".

"En la reunión hemos hablado sobre la necesidad, con carácter inmediato, de que estos menores, tal y como dice el auto del Supremo, sean incluidos en el sistema de protección internacional del Estado. Yo creo que eso ha quedado claro", ha dicho.

Ha continuado que el proceso ahora adoptará un carácter "más técnico", en donde se acelerarán las reuniones "para que de aquí al día 9, fecha en la que termina el plazo para el cumplimiento del auto", se coordinen cómo esos menores pasan a la red de protección internacional y se revuelva el problema de hacinamiento en las islas.

Ante la circunstancia de que los menores solicitantes de asilo entren en el Sistema Nacional y se queden en Canarias, el presidente del Gobierno canario ha dicho que "se tiene que escuchar al menor y ver caso a caso", pero que esa situación se podría dar en caso de "que se resuelva el hacinamiento, una cuestión que ahora mismo no está resuelta".