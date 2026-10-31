Amplían la situación de alerta por fuertes lluvias este domingo a La Palma, que se adelanta a la madrugada

Archivo - Varias personas pasean bajo la lluvia, a 6 de junio de 2023, en Frontera, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará alerta por lluvias en La Palma y Tenerife a partir de la madrugada de este domingo.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación afectará, asimismo, a cumbres y a la vertiente oeste de la isla de La Palma, y al área metropolitana de Tenerife. Las islas de El Hierro, La Gomera y el resto de las islas de La Palma y de Tenerife permanecerán en situación de prealerta. Para la isla de Gran Canaria se declara igualmente la situación de prealerta.

Durante el domingo, se esperan precipitaciones localmente fuertes, que podrán alcanzar o superar los 30 mm en una hora en las cumbres y oeste de La Palma y en el área metropolitana de Tenerife.

En el resto de La Palma y de Tenerife, y en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 mm en una hora, con chubascos de distribución irregular y, en general, poco persistentes.

Durante el lunes 2 de noviembre continuará la inestabilidad en las cuatro islas occidentales, con precipitaciones que podrán alcanzar o superar los 15 mm en una hora, pudiendo prolongarse hasta las primeras horas del martes 3 de noviembre.

No se espera, en principio, una extensión significativa del episodio hacia Lanzarote y Fuerteventura. Por su parte, en la isla de Gran Canaria, la mayor probabilidad de afectación se concentrará durante el domingo 1 de noviembre.

La evolución del episodio presenta incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que no se descartan modificaciones en las previsiones.

Por ello, advierte la Dirección General de Emergencias, se continuará realizando el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará, si fuera necesario, las condiciones de la presente declaración en función de su evolución.