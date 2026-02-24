Un anciano herido de gravedad al caer con su coche en una zona de huertas de Santa María de Guía (Gran Canaria)

Recursos de emergencias en rescate de un hombre mayor en Santa María de Guía (Gran Canaria) - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 87 años, ha resultado herido de gravedad al caer con su vehículo en una zona de huertas en el Diseminado Las Tres Palmas, en Santa María de Guía (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 11.52 horas y, a consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que fue liberado por los bomberos. Asimismo, ante la orografía del terreno que complicaba la evacuación del afectado por tierra, el coordinador sanitario del SUC desde la sala de emergencias asignó un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez en la zona, el helicóptero tomó tierra en el lugar del incidente, con la colaboración de los bomberos y efectivos de la Policía Local que aseguraron el lugar, y una vez que el personal sanitario del SUC comprobó que el herido presentaba politraumatismos de carácter grave, lo trasladó en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Asimismo en la zona de los hechos se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.